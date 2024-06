To nekoč priljubljeno krilo je spet v trendu

Sezona kratkih hlač in kril je odprta in predstavljamo vam najbolj vroč poletni trend, ki se je vrnil v modo. Ali ste v kakšni modni trgovini letos že opazili krila z volančki? Mi smo jih vsekakor. V modi je bil že v 90. letih, zdaj pa se je trend kratkega krila vrnil.

Gre za krilo, ki so ga prve nosile navijačice, in sicer že v 80. letih. S časom so mu dodali tudi razne vzorce, našitke in volančke. Vse to smo lahko videli tudi na modnih pistah za pomlad/poletje 2024. Še posebej pa so v oči padli stajlingi znamke Miu Miu.

Miu Miu Foto: Profimedia

To poletno krilo lahko kombinirate k skoraj vsemu, dodate lahko odprte sandale ali superge. Za zgornji del pa izberite top, ki mu dodate pleteno jopo, ki bo letos prav tako med priljubljenimi kosi.

Vaquera Foto: Profimedia Loewe Foto: Profimedia

Kot smo že omenili, je ta vroč trend v trgovinah na voljo tudi pri nas. V spodaj pripeti galeriji si oglejte, kje lahko kupite takšna krila.

