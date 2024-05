Sandali, ki jih boste letos morali imeti

Obstaja veliko stvari, ki se jih poleti veselimo. Med njimi so tudi poletni sandali, ki jih kombiniramo s svojim poletnim stilom. V nadaljevanju članka vam razkrivamo, kateri sandali bodo letos modni in kje jih lahko kupite.

Kot jim pravimo – "japonke"

Obutev, ki jo z lahkoto kombinirate. Včasih smo jih izbrali za na plažo, zdaj pa jih bomo nosili tudi za druge priložnosti. Izberete lahko "japonke" z ravnim podplatom ali z visoko peto.

Kovinski dodatki

Sandale s kovinskimi dodatki nosimo že nekaj časa. Letos pa bodo ti edinstveni dodatki še posebej izraženi. Ne govorimo o kovinskem logotipu, temveč o dodatkih, ki bodo sandale naredili izstopajoče in drugačne od drugih.

Bordo rdeča barva

Rdeča barva se še ne poslavlja iz modne industrije. Nosili jo bomo tudi na sandalih. Priljubljena bo predvsem vinska rdeča in rdeča v odtenku češnje.

Vpliv 90. let prejšnjega stoletja

Vpliv iz 90. let prejšnjega stoletja bo viden tudi pri obutvi. Priljubljeni bodo sandali s pasovi, tigrastim potiskom in polno peto. Vsekakor jih boste morali vključiti v svojo garderobo.

Nogavice s sandali

Neobičajna, a zelo priljubljena kombinacija. K nogavicam dodajte sandale in s tem poskrbite za videz, ki bo brez dvoma izstopal. Izberete lahko rdeče nogavice in recimo bele sandale ali bele nogavice in črne sandale.

