Živalski vzorci so letos pravi modni hit

Vsako leto modni oblikovalci obudijo pozabljene modne smernice in tudi letos so jih. Letos so modni svet prevzeli živalski vzorci, ki so postali modni hit, ki ga vsekakor ne smemo spregledati. Od vzorcev leoparda in zebre do kačje kože in tigrovih črt, ta modni trend prinaša drzen videz, ki bo brez dvoma poudaril vašo osebnost.