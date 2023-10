Po Ljubljani vlada že pravi jesenski utrip mesta, ob tem pa so s svojim delom začeli tudi prodajalci pečenega kostanja. In čeprav se je v preteklih tednih vse vrtelo le okoli javne dražbe za najem utic za peko in prodajo kostanja, kjer so v četrtkovi ponovljeni dražbi za utico na Prešernovem trgu iztržili le petino prvotnega zneska, pa so ostali ponudniki že pridno zavihali rokave in začeli s peko gozdne specialitete, ki je, kot pravijo sogovorniki, boljša, če je pripravljena na pravem ognju, kot če je pripravljena na plinu.

Letos je cena male merice pečenega kostanja štiri evre, velika pet, za maxi merico pa bo treba odšteti 13 evrov.

Prodaja je odvisna od vremena in od dneva v tednu

Kot nam je povedal Grega, eden od ljubljanskih prodajalcev pečenega kostanja, je prodaja za zdaj dobra, a je odvisna od vremena in tudi od dneva v tednu. Kostanj prodaja od okoli enajste ure pa vse tja do osme ure zvečer, torej v sezoni dela od deset do enajst ur na dan. Kostanj uvaža iz Italije, cena ene vreče, ki tehta pet kilogramov, je okoli štirideset evrov.

Na MOL so na naša vprašanja odgovorili, da cene meric določajo prodajalci sami in da od konca septembra delujeta utici na Cankarjevem nabrežju in na Bregu pri Novem trgu. "Utica na Prešernovem trgu je bila postavljena v petek ob deveti uri, najemnik je v celoti plačal uporabnino in podpisal pogodbo. S peko lahko začne danes," so še zapisali na Mestni občini Ljubljana.

Povedal je, da je zdaj primeren čas, da se nabiralci kostanja v gozdove odpravijo tudi sami, a ob tem poudarja, da doma pečen kostanj najverjetneje ne bo tako dober kot tisti, ki je pečen pri prodajalcih, saj se ta razlikuje predvsem po načinu priprave, kostanj ljudje doma namreč pogosto pečejo na plinu.

Med kupci je veliko turistov

Poudaril je, da ljudje oziroma kupci pogosto ne opazijo celotnega procesa peke kostanja: tega je treba najprej uvoziti, ga narezati in kasneje tudi speči na primerni temperaturi. Kot je omenil sogovornik, pa priprava in peka kostanja pomenita kar velik logistični in tudi tehnični zalogaj, saj morajo poskrbeti, da pečenje prilagajajo povpraševanju kupcev in da jim ob koncu dneva ne ostane pečen kostanj, ki ga nimajo komu prodati. Sogovornik nam je povedal, da so kupci kostanja večinoma tuji gostje oziroma turisti, mnogi namreč pečenega kostanja ne poznajo in jim je njegov okus zanimiv.

Kot je povedal sogovornik, v tem delu kljub zahtevnosti uživa, saj dela na prostem, rad pa ima tudi interakcijo z ljudmi. Največ gostov je po njegovih izkušnjah ob koncih tedna, še posebej ob petkih, ko je obisk tudi zaradi bližine Odprte kuhinje večji. Najmanj kostanja se proda v deževnih dneh in ob jutranjih urah.

Prodajalci bi si želeli večje promocije pečenega kostanja

Prodajalka kostanja Maja je ob tem poudarila, da bi si prodajalci kostanja želeli nižjih najemnin utic, prav tako pa tudi promocije kulture pečenega kostanja, saj si želijo, da je tudi ponudba kostanja bolj vključena v turistično oglaševanje v Ljubljani. Kot je povedala sogovornica, so nad njim navdušeni predvsem turisti in otroci.

Zrelost kostanja lahko prepoznamo po tem, da mora biti ta popolnoma rjav, medtem ko beli ali zelenkasti kostanj, ki smo ga izluščili iz ježice, ni primeren za uživanje. Nezrele plodove pustimo v gozdu, lahko pa se ponje vrnemo čez nekaj dni, ko se te spremenijo v rjavo barvo.



Če v kostanju najdemo majhne luknjice, to pomeni, da so v njem že črvi, možno pa je tudi, da so v plodove ugriznile druge živali v gozdu.



Kostanj v Sloveniji najdemo skoraj povsod, v gozdovih vse tja do nadmorske višine 800 metrov. Podobno kot pri gobah pa moramo biti pozorni na to, da ga na dan v gozdu ne naberemo za več kot dva kilograma.

