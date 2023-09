Hajdarpašićevi niso poravnali najemnine za utico za peko kostanjev

Zakonca Darija in Husnija Hajdarpašić sta lastnika več gostinskih lokalov v Ljubljani in prijateljujeta z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Po burni dražbi za najem utic za peko in prodajo kostanja na ljubljanskih ulicah podjetje Profrut, ki je za utico na Prešernovem trgu ponudilo kar 51.500 evrov, zneska v roku ni poravnalo. Kaže, da se je kot upravičena izkazala jeza dražiteljev, ki so že pred začetkom dražbe glasno nasprotovali prisotnosti Husnija Hajdarpašić, zastopnika Profruta, ki da je prišel le višat ceno najema. Mestna občina Ljubljana bo sedaj dražbo ponovila. Prav tako za tri utice, ki jih na prejšnji dražbi ni uspela oddati.

V torek je občina izvedla prvo javno dražbo za najem utic za peko kostanja na šestih lokacijah. Pooblaščeni zastopnik podjetja Top Fruit je za utico na Cankarjevem nabrežju pri brvi čez Ljubljanico ponudil 18.500 evrov. Za najem utice na Bregu pri Novem trgu je pooblaščenec Kmetije Marko Krošelj kot edini dražitelj sprejel izklicno ceno 7000 evrov. Oba uspešna dražitelja sta že podpisala pogodbi in plačali ponujeni ceni, je za danes povedala Andreja Potočnik z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na mestni občini. Zato so ti dve utici danes postavili, v soboto pa v njih lahko začnejo peči in prodajati kostanj, je dejala.

Največ zanimanja je bilo na torkovi dražbi sicer za najem utice na Prešernovem trgu z izklicno ceno 9000 evrov. Med štirimi dražitelji sta šla najvišje zastopnika podjetij Profrut in Bela-Go, z 51.500 evri pa je zmagal direktor Profruta Husnija Hajdarpašić.

Potočnik je povedala, da so na občini pripravili pogodbo tudi za to utico, a je Hajdarpašić ni prišel podpisat, prav tako ni plačal ponujene cene. "Od njega ni glasu, zato smo se odločili, da javno dražbo ponovimo," je povedala.

S tem je Hajderpašić dal prav tudi ostalim dražiteljem, ki so že pred začetkom glasno nasprotovali prisotnosti zastopnika Profruta, ki da je prišel le višat ceno najema.

Nova dražba bo 19. oktobra, dražitelji pa morajo najpozneje tri dni pred začetkom dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 odstotkov izklicne višine uporabnine, kar za to lokacijo znese 900 evrov. Če oseba, ki vplača varščino, iz neupravičenih razlogov ne pristopi k dražbi ali kljub uspehu na dražbi ni pripravljena skleniti pogodbe o najemu, organizator dražbe varščino obdrži.

Torkova dražba pa ni bila uspešna za utice v Miklošičevem parku, na Šubičevi cesti in v Tivoliju. Za najem zadnjih dveh ni bilo ponudnika, dražbe za utico v Miklošičevem parku pa se je udeležil le eden od dveh prijavljenih dražiteljev, ki pa ni želel sprejeti izklicne cene in k dražbi ni pristopil. Utice tako občina ni oddala.

Tudi za te tri lokacije bodo dražbo ponovili, in sicer 17. oktobra.