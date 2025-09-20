V središču Ljubljane danes na dogodku Future Zero 2025 tudi prvi javni prikaz hyundaia ioniqa 9 v Sloveniji, na ogled pa tudi električni tovornjak znamke MAN.

Future ZERO je največji dogodek na temo trajnostnega transporta v Sloveniji, kjer bodo najširši javnosti v centru Ljubljane predstavljene tehnologije in netehnološke možnosti za trajnostni transport. Poleg prikaza različnih tehnologij bodo na vprašanja, povezana predvsem s subvencijami za električna vozila, odgovarjali tudi predstavniki Borzena.

Med razstavljenimi avtomobili bo nekaj novosti in zanimivosti. Tako na Kongresni trg prihaja veliki električni športni terenec hyundai ioniq 9 (sorodni model kie EV9), prav tako električni roadster MG cyberster, pa tudi vozila znamk Renault in BMW. Družba MAN bo na ogled postavila svoj električni tovornjak ETGX.