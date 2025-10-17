Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Petek,
17. 10. 2025,
22.50

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lorenzo Musetti Naomi Osaka teniški globus tenis

Petek, 17. 10. 2025, 22.50

1 ura, 15 minut

Teniški globus, 17. oktober

Naomi Osaka zaradi poškodbe mišice predala četrtfinale

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Naomi Osaka | Naomi Osaka je predala dvoboj četrtfinala še pred začetkom. | Foto Reuters

Naomi Osaka je predala dvoboj četrtfinala še pred začetkom.

Foto: Reuters

Naomi Osaka je morala predčasno končati domači turnir v Osaki. Mečno mišico si je poškodovala v drugem krogu, a je takrat s pomočjo protibolečinskih tablet stisnila zobe in napredovala. V solzah je končala dvoboj s Suzan Lamens. A poškodba je preveč resna, tako je četrtfinale proti nepostavljeni Jaqueline Cristian predala še pred začetkom. V polfinale so se uvrstile še Leylah Fernandez, Sorana Cirstea in Tereza Valentova, ki je izločila dekle Jana Oblaka, Olgo Danilović.

Tereza Valentova
Sportal Češka najstnica navdušila v Osaki, v Almatyju slovo prvega nosilca

V četrtfinalu je izpadel tudi prvi nosilec turnirja v Bruslju, Lorenzo Musetti.

Almaty, ATP 250 (910.168 evrov):

Četrtfinale:
James Duckworth (Avs) - Cobolli Flavio (Ita/3) 6:3, 6:2;
Danil Medvedjev (Rus/2) - Fabian Marozsan (Hun) 7:5, 6:2;
Alex Michelsen (ZDA/6) - Shintaro Mochizuki (Jap) 6:3, 3:6, 6:2;
Corentin Moutet (Fra/8) - Jan Lennard Struff (Nem) 6:4, 7:5;

Bruselj, ATP 250 (706.850 evrov):

Četrtfinale:
Jiri Lehečka (Češ/3) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:7 (8), 6:1, 4:1- predaja;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/5) - Lorenzo Musetti (Ita/1) 6:4, 7:6 (8);
Felix Auger Aliassime (Kan/2) - Eliot Spizzirri (ZDA) 6:2, 7:6 (6);
Raphael Collignon (Bel) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/4) 7:6 (5), 6:1;

Stockholm, ATP 250 (706.850 evrov):

Četrtfinale:
Ugo Humbert (Fra/4) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:7 (3), 6:0, 6:3;
Holger Rune (Dan/1) - Martin Etcheverry Tomas (Arg) 6:7 (4), 6:3, 6:4;
Casper Ruud (Nor/2) - Sebastian Korda (ZDA) 6:7 (5), 6:4, 6:4;

Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):

Četrtfinale:
Jasmine Paolini (Ita/2) - Belinda Bencic (Švi/6) 5:7, 7:5, 6:3;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/4) - Mccartney Kessler (ZDA) 6:3, 6:3;
Jelena Ribakina (Kaz/3) - Ajla Tomljanovic (Avs) 6:2, 6:0;
Diana Šnajder (Rus/7) - Lin Zhu (Kit) 2:6, 6:3, 6:1;

Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):

Četrtfinale:
Leylah Fernandez (Kan/4) - Rebecca Sramkova (Slk) 7:6 (2), 6:3;
Jaqueline Cristian (Rom) - Naomi Osaka (Jap/1) brez boja;
Sorana Cirstea (Rom) - Viktorija Golubic (Švi) 6:2, 2:6, 6:2;
Tereza Valentova (Češ) - Olga Danilović (Srb/6) 4:6, 6:2, 6:3.
Novak Đoković
Sportal Obetajo se velike spremembe
Jannik Sinner
Sportal Sinner premagal Đokovića, za šest milijonov proti Alcarazu
Lorenzo Musetti Naomi Osaka teniški globus tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.