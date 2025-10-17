Naomi Osaka je morala predčasno končati domači turnir v Osaki. Mečno mišico si je poškodovala v drugem krogu, a je takrat s pomočjo protibolečinskih tablet stisnila zobe in napredovala. V solzah je končala dvoboj s Suzan Lamens. A poškodba je preveč resna, tako je četrtfinale proti nepostavljeni Jaqueline Cristian predala še pred začetkom. V polfinale so se uvrstile še Leylah Fernandez, Sorana Cirstea in Tereza Valentova, ki je izločila dekle Jana Oblaka, Olgo Danilović.