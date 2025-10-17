Petek, 17. 10. 2025, 22.50
1 ura, 15 minut
Teniški globus, 17. oktober
Naomi Osaka zaradi poškodbe mišice predala četrtfinale
Naomi Osaka je morala predčasno končati domači turnir v Osaki. Mečno mišico si je poškodovala v drugem krogu, a je takrat s pomočjo protibolečinskih tablet stisnila zobe in napredovala. V solzah je končala dvoboj s Suzan Lamens. A poškodba je preveč resna, tako je četrtfinale proti nepostavljeni Jaqueline Cristian predala še pred začetkom. V polfinale so se uvrstile še Leylah Fernandez, Sorana Cirstea in Tereza Valentova, ki je izločila dekle Jana Oblaka, Olgo Danilović.
V četrtfinalu je izpadel tudi prvi nosilec turnirja v Bruslju, Lorenzo Musetti.
Četrtfinale:
James Duckworth (Avs) - Cobolli Flavio (Ita/3) 6:3, 6:2;
Danil Medvedjev (Rus/2) - Fabian Marozsan (Hun) 7:5, 6:2;
Alex Michelsen (ZDA/6) - Shintaro Mochizuki (Jap) 6:3, 3:6, 6:2;
Corentin Moutet (Fra/8) - Jan Lennard Struff (Nem) 6:4, 7:5;
Bruselj, ATP 250 (706.850 evrov):
Četrtfinale:
Jiri Lehečka (Češ/3) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:7 (8), 6:1, 4:1- predaja;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/5) - Lorenzo Musetti (Ita/1) 6:4, 7:6 (8);
Felix Auger Aliassime (Kan/2) - Eliot Spizzirri (ZDA) 6:2, 7:6 (6);
Raphael Collignon (Bel) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/4) 7:6 (5), 6:1;
Stockholm, ATP 250 (706.850 evrov):
Četrtfinale:
Ugo Humbert (Fra/4) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:7 (3), 6:0, 6:3;
Holger Rune (Dan/1) - Martin Etcheverry Tomas (Arg) 6:7 (4), 6:3, 6:4;
Casper Ruud (Nor/2) - Sebastian Korda (ZDA) 6:7 (5), 6:4, 6:4;
Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):
Četrtfinale:
Jasmine Paolini (Ita/2) - Belinda Bencic (Švi/6) 5:7, 7:5, 6:3;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/4) - Mccartney Kessler (ZDA) 6:3, 6:3;
Jelena Ribakina (Kaz/3) - Ajla Tomljanovic (Avs) 6:2, 6:0;
Diana Šnajder (Rus/7) - Lin Zhu (Kit) 2:6, 6:3, 6:1;
Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):
Četrtfinale:
Leylah Fernandez (Kan/4) - Rebecca Sramkova (Slk) 7:6 (2), 6:3;
Jaqueline Cristian (Rom) - Naomi Osaka (Jap/1) brez boja;
Sorana Cirstea (Rom) - Viktorija Golubic (Švi) 6:2, 2:6, 6:2;
Tereza Valentova (Češ) - Olga Danilović (Srb/6) 4:6, 6:2, 6:3.