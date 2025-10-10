Osupne, pa čeprav je električna: Ferrari je razkril podrobnosti nove platforme #foto

Ferrari je resno vzel tehnični razvoj svojega prvega električnega superšportnika in to kljub temu, da vsaj sprva od njega prodajnih uspehov še ne pričakujejo. V Maranellu so jasni - še naprej bomo razvijali visokozmogljive bencinske motorje.

Prodaja električnih avtomobilov sicer vztrajno raste, a predvsem pri najzmogljivejših športnih avtomobilih so kupci še posebej navezani na klasične glasne pogone in velike motorje z notranjim zgorevanjem. Tem bodo pri Ferrariju ostali zvesti, kljub temu pa so se zelo resno lotili tudi svojega prvega električnega avtomobila. Razvoj je bil celovit, izdelek pa vsaj s teoretičnimi podatki napoveduje tehnično izjemen avtomobil. Ta se za zdaj preprosto imenuje elettrica. Kako bo videti, še ni znano, saj so Italijani pokazali le platformo.

Lastna platforma in elektromotorji

Pri Ferrariju so samostojno razvili 800-voltno platformo in tudi elektromotorjev za športnika. Ta bo zasnove GT in bo tako spominjal na model GTC4 lusso.

Avtomobil bo imel za pogon na voljo štiri elektromotorje, ki bodo skrbeli za pogon vsak svojega kolesa. To napoveduje natančno doziranje moči med kolesi. Vsako kolo bo zavijalo.

Koncert štirih elektromotorjev, štirikolesnega krmiljenja, aktivnega podvozja ...

Na sprednji osi bo na voljo moč 210, na zadnji pa 620 kilovatov. Sistemska moč bo s funkcijo “boost” presegala tisoč “konjev”. Izjemna bo količina največjega navora - spredaj do 3.500, zadaj kar do osem tisoč Nm.

Masa elettrica bo okrog 2,3 tone, razporeditev mase pa 47 % spredaj in 53 % zadaj. Baterija je velika in sicer ima bruto kapaciteto 122 kilovatnih ur (kWh). Največja moč polnjenja bo 350 kilovatov. Baterija prinaša maso, a obenem je za osem centimetrov tudi znižala težišče.

Vse to bo omogočalo pospešek do 100 kilometrov na uro v 2,3 sekunde in najvišjo hitrost 350 kilometrov na uro.

Še več podrobnosti bodo pri Ferrariju razkrili v prvi polovici leta 2026, ko bodo vozilo s trenutnim imenom elettrica tudi v celoti razkrili.

