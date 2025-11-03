Dacia kmalu z novim karavanom: recept že znan, cena bi bila lahko ugodna

Dacia bo po uspešnem tržnem zagonu večjega športnega terenca bigsterja nadaljevala predstavljanje novih modelov. Ti bodo zadržali rdečo nit njenih dozdajšnjih modelov - to pomeni premišljen izbor nujne opreme, tri ali kvečjemu štiri varnostne zvezdice EuroNCAP, nekoliko robustnejša zasnova podvozja in ugodna cena.

Že prihodnje leto Dacia pripravlja nov karavanski avtomobil, ki bo spadal v segment C in bo neposredni tekmec škode octavie. Take načrte je vodstvo Dacie potrdilo za britanski Autocar. Glavni razlog take odločitve so podražitve večine akterjev v tem segmentu, nekaterih - na primer ford focusa - pa sploh ne izdelujejo več.

Karavan Dacie bo imel bencinski motor, predvidoma z vsaj blagohibridnim in tudi polnohibridnim pogonom. Dolg bo okrog 4,6 metra. Dacia napoveduje izhodiščno ceno od 20 do 25 tisoč evrov.