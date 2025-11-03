Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

karavan Dacia

Dacia

Dacia kmalu z novim karavanom: recept že znan, cena bi bila lahko ugodna

Dacia Sandero Stepway | Dacia bo nekoliko dvignila in raztegnila sandera ter dobila nov karavanski model.

Dacia bo nekoliko dvignila in raztegnila sandera ter dobila nov karavanski model.

Dacia bo na osnovi sandera izdelala nov karavanski avtomobil srednjega razreda.

Dacia bo po uspešnem tržnem zagonu večjega športnega terenca bigsterja nadaljevala predstavljanje novih modelov. Ti bodo zadržali rdečo nit njenih dozdajšnjih modelov - to pomeni premišljen izbor nujne opreme, tri ali kvečjemu štiri varnostne zvezdice EuroNCAP, nekoliko robustnejša zasnova podvozja in ugodna cena. 

Že prihodnje leto Dacia pripravlja nov karavanski avtomobil, ki bo spadal v segment C in bo neposredni tekmec škode octavie. Take načrte je vodstvo Dacie potrdilo za britanski Autocar. Glavni razlog take odločitve so podražitve večine akterjev v tem segmentu, nekaterih - na primer ford focusa - pa sploh ne izdelujejo več. 

Karavan Dacie bo imel bencinski motor, predvidoma z vsaj blagohibridnim in tudi polnohibridnim pogonom. Dolg bo okrog 4,6 metra. Dacia napoveduje izhodiščno ceno od 20 do 25 tisoč evrov.

karavan Dacia
