Ponedeljek, 3. 11. 2025, 8.40
16 minut
Dacia
Dacia kmalu z novim karavanom: recept že znan, cena bi bila lahko ugodna
Dacia bo na osnovi sandera izdelala nov karavanski avtomobil srednjega razreda.
Dacia bo po uspešnem tržnem zagonu večjega športnega terenca bigsterja nadaljevala predstavljanje novih modelov. Ti bodo zadržali rdečo nit njenih dozdajšnjih modelov - to pomeni premišljen izbor nujne opreme, tri ali kvečjemu štiri varnostne zvezdice EuroNCAP, nekoliko robustnejša zasnova podvozja in ugodna cena.
Že prihodnje leto Dacia pripravlja nov karavanski avtomobil, ki bo spadal v segment C in bo neposredni tekmec škode octavie. Take načrte je vodstvo Dacie potrdilo za britanski Autocar. Glavni razlog take odločitve so podražitve večine akterjev v tem segmentu, nekaterih - na primer ford focusa - pa sploh ne izdelujejo več.
Karavan Dacie bo imel bencinski motor, predvidoma z vsaj blagohibridnim in tudi polnohibridnim pogonom. Dolg bo okrog 4,6 metra. Dacia napoveduje izhodiščno ceno od 20 do 25 tisoč evrov.