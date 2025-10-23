Avto brez drobnega tiska, le z veliko luksuza za razumno ceno

Volkswagen ID.7 v limuzinski in karavanski različici je poslovni avto brez primere in brez odrekanja. To je nekakšen novodobni oziroma električni Passat v limuzinski in karavanski različici s polno močjo in tako velikodušno baterijsko kapaciteto, da boste pozabili na polnjenje, kaj šele, da bi vam to opravilo povzročalo skrbi. Več kot 600 kilometrov električnega dosega za le 37 tisoč evrov, kar pomeni le 59,9 evra na kilometer dosega. Nato pa vas bo vsakih sto kilometrov stalo le 2,49 evra.

Številke, ki dokazujejo, da poslovna in tudi električna poslovna mobilnost nista več namenjeni le redkim, ampak dostopni vsem. Časi, ko je bilo za dobro opremljen, prostoren in zmogljiv avto, ki od kupca ne zahteva odrekanja, treba odšteti premoženje, so nepreklicno mimo.

Obstajajo tudi ponudbe, ki vam brez drobnega tiska zagotovijo tisto, kar potrebujete in si po tihem želite za natanko takšno ceno, kot jo sporoča oglas, ali celo nižjo, brez pogojev in drobnega tiska.

Takšna je nova ponudba električnega Volkswagna ID.7 v limuzinski ali karavanski (Tourer) različici. Za dobrih 37 oziroma 38 tisoč evrov ne boste pogrešali prostora, udobja in bogate serijske opreme. Ker gre za električni avto, se pojavi tudi vprašanje po dosegu. Bo 618 kilometrov dovolj?

Kako smo prišli do navedenih številk, pokaže izračun Cena limuzinskega Volkswagna ID.7 Pro Limited je v tej razkošni, a omejeni ponudbi le 43.900 evrov, ID.7 Tourer Pro Limited pa stane 44.999 evrov. Ko v posel stopijo še spodbude elektromobilnosti, ki jih v Sloveniji omogoča podjetje Borzen, se obe ceni znižata za 6.500 evrov, kar za ID.7 Pro Limited pomeni le 37.400 evrov končnega stroška, za ID.7 Tourer Pro Limited pa 38.499 evrov.

Strošek energije za sto kilometrov je manjši od 2,5 evra. To pokaže preprost izračun. Doseg Volkswagna ID.7 Pro Limited s polno baterijo z močjo 77 kilovatnih ur je 618 kilometrov, strošek kilovatne ure na domačem omrežju je 20 centov, kar pomeni, da vas bo vsakih sto kilometrov vožnje stalo 2,49 evra. Ta strošek je lahko tudi za polovico nižji, če imate na strehi nameščeno sončno elektrarno in s pridobljeno energijo polnite baterijo.

Kje je trik? Kaj sploh dobim za 37 tisoč evrov? S tehniko in opremo polno naložen limuzinski Volkswagen ID.7 Pro Limited (za 1.200 evrov več pa karavanski Tourer).

Poglejmo tri ključne točke: tehniko, prostor in opremo

Pri tehniki imamo v mislih baterijo s kapaciteto 77 kilovatnih ur, ki jo lahko polnimo z močjo do 175 kilovatov na javnih polnilnicah z enosmernim tokom. Na teh jo boste na od 10 do 80 odstotkov kapacitete napolnili v le 28 minutah in tako pridobili za 433 kilometrov dodatnega dosega.

V Volkswagnu ID.7 zaradi velikega dosega in hitrega polnjenja, pa tudi zaradi elektromotorja z 210 kilovati moči in pospeškom do stotice v 6,5 sekunde ne boste vozili za tovornjaki v koloni.

Pri prostoru je pomembno, da ga ne zmanjka, ne glede na to, kje ga potrebujete. Volkswagen ID.7 vam bo na službenih in zasebnih poteh ponudil prostor za pet oseb in še njihovo prtljago. V limuzinski ID.7 gre namreč od 532 do 1.586 litrov prtljage, v Tourerja pa od 545 do 1.714 litrov. Osnovno prostornino prtljažnika v Tourerju lahko povečate za 60 litrov na 605 litrov s preprostim trikom, zvišanjem naklona zadnjih sedežev v položaj cargo.

Tretja točka pa je udobje, ki ga poleg prostora določa predvsem kakovostna in bogata serijska oprema. Pri ID.7 Pro Limited je seznam tako dolg, da lahko tistega z dodatno opremo po mili volji izpustite. Zajema namreč 19-palčna aluminijasta kolesa in vrsto naprednih asistenčnih sistemov, od avtomatskega vklopa in izklopa dolgih luči z asistenco Light Assist, ohranjanja smeri na voznem pasu s sistemom Lane Assist do opozarjanja na vozila v mrtvem kotu s sistemom Side Assist.

Za še boljšo preglednost med vožnjo je tu prikazovalnik informacij na vetrobranskem steklu, medtem ko kamera za vzvratno vožnjo Rear View olajša manevriranje v ozkih prostorih. V notranjosti udobje povečujejo ogrevani sprednji sedeži, zvočno ugodje ustvarja radijski sistem Ready2Discover s 15-palčnim barvnim zaslonom, občutljivim na dotik. Sistem vključuje osem zvočnikov in dodatni nizkotonec, dve USB-priključni mesti spredaj ter glasovno asistenco IDA, ki omogoča naravno komunikacijo z vozilom.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE SLOVENIJA D.O.O.