Delo tudi za Revoz? Kmalu petletni načrt, šef Dacie napovedal ključne novosti #foto

Izvršni direktor Dacie je napovedal ključne novosti znamke za naslednjih pet let. Večjega avtomobila kot je bigster ne bo.

Dacia je napovedala električnega malčka na tehnični zasnovi renault twinga. Po besedah Luce De Mea bodo oba izdelovali v Revozu. Foto: Dacia Dacia bo letos razkrila svoj novi petletni načrt za nove modele. Denis Le Vot, izvršni direktor znamke, je v pogovoru za britanski Autocar bolj ali manj konkretno napovedal ključne novosti.

Čez dve ali tri leta prihaja električna različica dacie sandero

izdelali bodo dodatna vozila segmenta C, ki bodo sodila poleg najnovejšega bigsterja

Bigster bo ostal največji model Dacie

Izdelali bodo naslednika električnega springa - razvoj bo potekal na Kitajskem, izdelovali pa ga bodo v Evropi (predvidoma v Revozu). Novi spring bo predvidoma tudi večji od obstoječega. Ciljna cena je pod 20 tisoč evrov.

Pri bigsterju večina kupcev vzame najvišji paket opreme

Dacia je z novim bigsterjem, ki smo ga nedavno prvič vozili tudi v Sloveniji, naredila analizo trga. Avtomobil ima tako prvič dvoconsko klimatsko napravo, elektronsko pomični vozniški sedež in elektronsko odpiranje prtljažnih vrat - vse to je oprema, ki je Dacia do zdaj ni nudila. Očitno je analiza pokazala, da kupci niso tako natančni pri varnostnih ocenah Euro NCAP. Tudi bigster je namreč, čeprav gre za izrazito družinsko usmerjeno vozilo, tam dobil le tri varnostne zvezdice.

Le Vot je še povedal, da preprodaja še nikoli ni bila tako uspešna kot pri bigsterju, da je bila več kot polovica kupcev za znamko novih in da je večina izbrala najvišji paket opreme. To pomeni ceno okrog 30 tisoč evrov.

Bigster z najvišjim paketom opreme stane okrog 30 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič