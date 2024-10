Kdor bo izkoristil robustnost in brezkompromisnost dacie duster, bo z njo dobil znatno izboljšan športni terenec, ki je moderno oblikovan, nudi zanesljiv štirikolesni pogon in uporabniško preproste motorje.

Foto: Gregor Pavšič Dacia duster že štirinajst let predstavlja pojem cenovno dostopnega športnega terenca, katerega zaščitne lastnosti so že od samega začetka robustnost, vsestranska uporabnost in uporabniška preprostost motorjev. Duster je iz generacije v generacijo postajal manj podoben "ladi nivi" in postajal vse prijetnejši tudi za potnike pri vsakdanji vožnji po asfaltnih cestah. Duster z novo generacijo ni bistveno večji, oblikovno pa je postal modernejši in tudi položaj za volanom je najboljši do zdaj. Duster nima več dizelskega motorja, saj tega nadomešča mehki bencinski hibrid. Žal je z izjemo hibrida prenos moči omejen na sila neroden ročni menjalnik, ki ne prepriča.

Prav skrajno poceni duster ni več, saj tak s štirikolesnim pogonom in solidno opremo stane zanesljivo prek 25 tisoč evrov. To je še vedno odličen avtomobil za tiste, ki želijo uporabniško robustnost in štirikolesni pogon, zgolj z vidika asfaltne vsakodnevne uporabe pa ga bodo nadvladali predvsem cenovno primerljivi, a večji tekmeci iz Kitajske.

Palec gor: vpadljiva oblika, robustnost, štirikolesni pogon, oddaljenost od tal

Palec dol: ročni menjalnik, plastična notranjost, nekoliko omejena prostornost, cena z dodatno opremo

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Duster je bil leta 2010 avtomobil, ki je pod lastništvom Renaulta preporodil romunsko znamko Dacia. Postal je njen paradni konj in skupaj z manjšim sanderom dober primer, da si tudi kupci v zahodni Evropi želijo racionalno usmerjenih avtomobilov. Duster je bil ravno to, saj je prinašal zelo dobro razmerje med ceno, vsakdanjo uporabnostjo in raznovrstnostjo – vozili so ga lahko tako direktorji kot gorski reševalci.

Pri snovanju dusterja so pogosto reciklirali finančno že amortizirane Renaultove rešitve, vendarle pa je bilo cenenosti iz generacije v generacijo manj. Izboljševali so tudi uporabniško izkušnjo, enako tudi položaj za volanom. Duster ni bil zares nikoli ravno "grdi raček", toda za njim se je na parkirišču vendarle ozrl le malokdo. Morda še najbolj takrat, ko je od blata zamazan do stranskih stekel vsakomur dal vedeti, da je za njim spet prava avantura. Mnogi so proti dusterju prav zaradi te svobode, ki jo je nudil, pogledali tudi iz vsaj rahle nevoščljivosti.

Foto: Gregor Pavšič

Zdaj je to drugače. Novi duster, od letos že v svoji tretji generaciji, je postal najbolj drzno oblikovan do zdaj. Tudi tokrat ne bomo ocenjevali, ali je lep ali ne, vsekakor pa je poseben, drzen in vpadljiv. Oblikovan je najbolj moderno do zdaj, prav gotovo tudi všečno in pogled na cesto poživi. Z vidika dimenzij se kaj dosti ni spremenil. Prihaja z Renaultove modularne platforme CMF-B, kjer pa z dolžino 4,34 metra sodi nekako vmes med razred kompaktnih in srednje velikih športnih terencev. Zaznamujejo ga kratki previsi, ki pomagajo tako pri atraktivnejšem videzu kot tudi pri zmogljivostih izven urejenih cest.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Za volanom je izkušnja nedvomno najboljša od vseh dusterjev do zdaj. Dacii je uspelo popraviti položaj sedenja, ki je veliko bolj avtomobilski kot prej. To pomeni, da se sedi nekoliko nižje v razmerju z volanom. Položaj je prijetnejši in to velja tudi za daljše vožnje. Duster je dobil tudi izboljšan volanski obroč, boljše sedeže in vsa ta izboljšana ergonomija pomaga pri pozitivni oceni avtomobila izza volana.

Okolica volana je plastična, na tem mestu bi si za avtomobil tega cenovnega razreda vendarle želeli vsaj nekaj več tako imenovane mehke plastike. Na sredinski konzoli je primerno razmerje analognih in digitalnih gumbov. Pogrešali smo le gumb za nastavitev jakosti zvočnikov, ki se nahaja le pri voznikovih rokah na volanu. Za doplačilo duster nudi celo mesto za brezžično polnjenje mobilnih telefonov, zaslon pa brezžično povezljivost z vmesnikoma Car Play in Android Auto. Seveda, to vpliva na končno dusterjevo ceno, a ti vmesniki so danes postali že skoraj avtomobilska stalnica.

Foto: Gregor Pavšič

Najbolj in najmanj prepričljiv del testnega dusterja? Pri negativni izkušnji je to ročni šeststopenjski menjalnik. Prve tri prestave so krajše, kar je alternativa reduktorju, a moti predvsem nenatančnost rokovanja z menjalnikom. Žal samodejnega ni v ponudbi, izjema je le hibridna različica. Tekmeci, na primer suzuki vitara, imajo veliko bolj uglajen ročni menjalnik.

Prostornost na zadnji klopi je solidna, ni pa na njej pravih presežkov. Če duster z merami rine iz razreda B SUV, tja še najbolj sodi po zadnji klopi.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Duster pa se na vse morebitne kritike in pomisleke najbolj odkupi tam, kjer je to zanj najpomembneje. To je tam, kjer v prvi plan stopijo štirikolesni pogon, robustnost in uporabniška vsestranskost.

Prav nič čudnega ni, da ga že toliko let pri vsakdanjih nalogah uporabljajo tudi slovenski gorski reševalci. Z njim se je mogoče zapeljati daleč stran od asfaltiranih cest. V štirikolesno gnani različici ima 21,7 centimetra oddaljenosti od tal, omogoča več elektronskih sistemov za lažje premagovanje terenskih izzivov in na resnem terenu omogoča veliko – zaradi omenjenih kratkih previsov je sprednji vstopni kot 31, zadnji pa 36 stopinj. Duster lahko premaga 24 stopinj stranskega naklona.

Foto: Gregor Pavšič

Testni avtomobil je poganjal blagi hibrid na osnovi bencinskega motorje TCe 130. Ta ima moč 96 kilovatov (130 "konjev") in 230 njutenmetrov navora. Pospešek do sto kilometrov na uro je enajst sekund, najvišja hitrost pa 180 kilometrov na uro. Poraba na testu je bila med 6,5 in sedmimi litri bencina na sto prevoženih kilometrov.

Zmogljivosti motorja so povsem zadovoljive in enako dejansko velja tudi za vozne lastnosti dusterja na zavitih asfaltnih cestah. To je uporabniško prepričljiv avtomobil, ki ga je zabavno zapeljati tudi na makadam, kolovoz ali celo resnejši teren.

S štirikolesnim pogonom voznik upravlja prek vrtljivega stikala. Pri strmem vzponu mu pomagata krajši prva in druga prestava, za povratek nazaj je na voljo sistem za nadzor hitrosti pri spustu. Razporeditev navora med osema lahko opravi avtomobil sam, voznik pa ga lahko tudi zaklene v razmerju 50:50. Dodatna programa pri drseči podlagi sta namenjena še vožnji po snegu in blatu.

Odličen za avanturiste, realna cena med 25 in 28 tisoč evri

Komur bo vse to uspelo izkoristiti, bo z dusterjem zelo zadovoljen. Enako velja za avanturiste, ki se bodo z njim odpravili na aktivne počitnice. Zadaj je dovolj prostora za priložnostno napihljivo posteljo, strešni nosilec lahko podpre šotor, pri vleki je masa tovora omejena šele pri 1.500 kilogramih.

Kljub napredku pa to prvenstveno ni mestni športni terenec. Nekoč je imel duster manj tehnike kot ostali in je bil zato tudi cenejši. Danes ima lahko skoraj vse kot drugi, kar pa lahko pomeni tudi višjo ceno. Osnovni duster v Sloveniji stane 19 tisoč evrov, za štirikolesni pogon pa je treba odšteti že 24 tisoč evrov. Testni duster je imel s precej za Dacio razkošne opreme ceno 28 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič