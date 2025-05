Dacia bigster stavi na prostornost in zmerno ceno. Že letos za 500 Slovencev? #video

Bigster je večji brat že znanega dusterja, ki prepriča tako z udobjem kot predvsem prostornostjo in je resna dusterjeva nadgradnja. Lahko že letos prepriča 500 Slovencev? Od dusterja je daljši 23 centimetrov in dražji za okrog 2.500 evrov.

Foto: Gregor Pavšič Dacia ima povsem novega športnega terenca, ki je na prvi pogled videti kot že dobro znani duster. Podobnost ni naključna, saj Dacia z bigsterjem ponuja vse vrline dusterja, le da v precej bolj prostornem in zato tudi za vožnjo prijetnejšem avtomobilu. Bigster je pomemben mejnik za racionalno usmerjeno Dacio; po prvem vtisu je položaj za volanom zelo dober in še boljši kot pri dusterju, nekaj več plastike v notranjosti pa je pričakovano glede na njegove cenovne okvirje.

Največja dodana vrednost novega modela se skriva predvsem na zadnji klopi. Bigster bo primernejši za družine in prijaznejši do tistih, ki se največkrat vozijo zadaj. Pohvaliti gre prav gotovo tudi prtljažni prostor, ki ima vsaj 556 litrov prostornine. Tudi pri pogonih lahko ponudbo ocenimo kot raznovrstno in z vidika elektrifikacije dovolj zmerno, da so cene še vedno obvladljive in bodo z nekaj opreme znašale okrog 30 tisoč evrov.

Palec gor: oblika, prostornost na zadnji klopi in v prtljažniku, zmerna cena

oblika, prostornost na zadnji klopi in v prtljažniku, zmerna cena Palec dol: štirikolesni pogon le z najšibkejšim motorjem, ni ročnega menjalnika (za najbolj racionalne kupce)

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Po prvem vtisu se zdi bigster kot zelo zanimiv in predvsem široko uporaben športni terenec, ki bi lahko dusterja celo rahlo potisnil v senco. Oblikovno sta si bolj ali manj enaka, toda v notranjosti je razlika zaradi njegove velikosti očitna. Že za volanom je občutek zelo prijeten in ta položaj, ki smo ga pohvalili tudi pri dusterju, je eden najočitnejših napredkov za Dacio pri razvoju nove generacije obeh SUV. Bigster ima tudi visoko sredinsko konzolo, dvopodročno klimatsko napravo, elektronski pomik sedežev ...

Bigster je dolg 4,57 metra, kar je 23 centimetrov več od dusterja. V širino meri 1,81 metra, visok je 1,71 metra, medosna razdalja pa znaša 2,70 metra.

Foto: Gregor Pavšič

Še bolj pa bodo bigsterjevih dodatnih centimetrov veseli tisti na zadnji klopi. Bigster je namreč 23 centimetrov daljši od dusterja, enako širok kot duster in od njega za šest centimetrov višji. Kar 35 centimetrov dodatne medosne razdalje pomeni velik potencial za prostornost na zadnji klopi in tudi v prtljažniku. Ta je v bigsterju večji za okrog 200 litrov. Če zadnje sedeže zložimo, je skupni prtljažnik večji za kar 250 litrov v primerjavi z dusterjevim.

Za večjo praktičnost so notranjost opremili z več kavlji za lažje obešanje ali pritrjevanje različnih stvari.

Če dusterja težje (ali vsaj pogojno) označimo za družinski avtomobil, je bigster z vsemi prirastki prav to. Ne poskuša biti oblikovno drugačen, temveč le ponuditi toliko več prostora za tiste, ki ga potrebujejo.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V ponudbi motorjev po pričakovanju ni možnosti dizelskega motorja (podobno kot pri dusterju), moč bencinskih pogonov pa sega od 96 do 115 kilovatov. Vsi pogoni so vsaj blago hibridni, cena pa se z osnovnim paketom opreme začne pri 23.490 evrih. Blagi hibrid ima lahko moč 96 kilovatov ali 103 kilovate, šibkejši od obeh pa je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom (doplačilo tisoč evrov). Ta je zdaj na osnovi 1,8-litrskega motorja brez prisilnega polnjenja. Naknadno bigster dobi tudi možnost kombinacije bencina in avtoplina.

Bigster ima tudi možnost klasičnega samopolnilnega hibrida, kjer je sistemska moč 115 kilovatov, zanj pa bo že treba odšteti več kot 28 tisoč evrov. Pri najbolje opremljenih bigsterjih sega cena malenkost čez 30 tisoč evrov, okrog te finančne meje pa lahko pričakujemo tudi realne cene vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Trgovci so ambiciozni in želijo letno v Sloveniji prodati 500 avtomobilov. To bi bila zavidljiva številka za segment, ki obsega okrog 14.500 vozil letno s katero bi se bigster zavihtel na sam vrh segmenta.

Lahko bigster celo prodajno ponagaja dusterju? Zadnji ostaja primeren za tiste, ki potrebujejo robusten avtomobil, in kdor zna to izkoristiti, bo z njim zelo dobro shajal. Bigster pa prinaša toliko več prostora in praktičnosti, da se zdi dodatek okrog 2.500 evrov (pri enaki opremi in blago hibridnem pogonu) predvsem za družine zelo smiseln. Za okrog 30 tisoč evrov (ali tudi pod to mejo) ni prav veliko podobno prostornih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič