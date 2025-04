Audi Q5 - povsem nov, toda pije bencin in dizel, ima tudi izpušne cevi #video

Foto: Gregor Pavšič Pri Audiju so se hitro prilagodili na nove razmere na globalnem avtomobilskem trgu. Več kot očitno je postalo, da bo različnim svetovnim regijam težko zadostiti z enim avtomobilskim programom. Tako so v Ingolstadtu razvili novo namensko platformo za električna vozila, povsem ločene avtomobile za kitajski trg (prvega pokažejo kmalu na razstavi v Šanghaju), tudi za vozila s klasičnimi motorji pa imajo zdaj namensko platformo. Kot prvi audi je s te platforme pripeljala tretja generacija športnega terenca Q5.

Ta model je eden od osrednjih Audijevih modelov. Bil je prvi, ki je pri Audiju začel velikoserijsko prodajo športnih terencev. V Sloveniji so jih v prvi generaciji prodali 1.860, v drugi pa 1.850. Novi se oblikovno ni bistveno spremenil, doživel pa je pomembno oblikovno in tehnično prevetritev. V Slovenijo bodo nove Q5 uvažali iz Mehike. Trgovci si želijo, da bi jih letno dobili vsaj okrog 150. Morda bo zaradi trenutne ustavitve izvoza audijev v ZDA na voljo tudi več vozil za evropske trge.

V Sloveniji bo najprej na voljo z dvolitrskim dizelskim in bencinskim motorjem. Oba imata moč 150 kilovatov oziroma 200 "konjev". Pri bencinskem motorju bo na voljo tudi zgolj sprednji pogon. Vstopna cena je 56 tisoč evrov.

Dodatno bosta na voljo še trilitrski motor TFSI (270 kW) za model SQ5, pozneje prihaja tudi trilitrski dizelski motor V6. Vsi motorji so na voljo le še s samodejnimi menjalniki.

Q5 spada med tiste nove Audijeve modele, kjer so bili razvojniki pri novosti nekoliko previdni. Ne le klasični motorji, tudi kljuke na vratih so tiste klasične in ne skrite kot na novih električnih audijih. Q5 se tudi dimenzijsko ni pretirano spremenil. V dolžino je dolg 4,71 metra oziroma 3,5 centimetra več kot prej. Širši je za slab centimeter in nižji za pol centimetra. Tudi medosje je ostalo praktično enako.

Pri Audiju poudarjajo nadgradnjo vzmetenja, večji razpon med komfortnim in športnim načinom vožnje, agilnejšo sprednjo premo in izpopolnjeno progresivno krmiljenje. Športni SQ5 bo dobil za dva centimetra manjši odmik od tal, za vse Q5 pa bo za doplačilo 2.330 evrov na voljo tudi zračno vzmetenje.

Notranjost je zelo podobna vsem novodobnim audijem. Pred voznikom so digitalni merilniki (11,9 palca), na sredini je osrednji zaslon (14,5 palca), mogoče pa je dobiti še tretji zaslon pred sovoznikom (10,9 palca). Prvi vtis za volanom je prav gotovo dober, saj je prostor precej vozniško usmerjen.

Zmotile so tipke na dotik na volanskem obroču, pa morda tudi zelo široko držalo stranskih vrat. Na zadnji klopi je prostornost solidna, ne pa navdušujoča. Nekoliko smo se pri novih vozilih že odvadili visokih grebenov, ki so pri mehanskem štirikolesnem pogonu seveda nujni. Na področju prostornosti in prečiščenosti imajo električna vozila (tudi Audijeva) precejšnjo prednost.