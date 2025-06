Kompaktni športni terenec Q3 je eden najpomembnejših Audijevih modelov. Prodali so jih že več kot dva milijona, letos jeseni pa na ceste prihaja v svoji tretji generaciji. Oblikovno bo precej drugačen od predhodnika, oblikovalske linije pa so manj zaobljene in so pod vplivom večjega modela Q6.

Video - prikaz upravljanja s smerniki, pogonom in žarometi v novem Q3

Teslin poizkus se je izjalovil, kako bo šlo Audiju?

Najpomembnejše spremembe pa so tokrat v vozniškem prostoru. Na levi strani volana ni več klasične ročice za smernike. V Ingolstadtu so si zamislili posebno enoto zadaj na levi strani volanskega obroča, na kateri so stikala tako za smernike, kot za žaromete in brisalce vetrobranskega stekla. Taka rešitev naj bi bila za zdaj poizkusna in če bodo vtisi s trga dobri, bi jo lahko prenesli tudi na naslednje nove Audijeve avtomobile. Ta enota ima tudi stikala za izbiro pogona.

S tipkami namesto obvolanske ročice za smernike je nedavno poskušala Tesla s prenovljenim modelom 3. Vozniki so se odzvali prej negativno kot pozitivo in prenovljeni model Y je nato prav zato obdržal klasično obvolansko ročico za smernike.

Audi ni uporabil le tipk na volanu kot Tesla. Enota v Q3 ima tipke, a vklop smernikov je še vedno s potegom stikal navzdol oziroma navzgor. Več v zgornjem videu.

Foto: Audi

Zgledna prostornina prtljažnika, premična bo tudi zadnja klop

V primeru Q3 so s pridobljenim prostorom na sredini (umik prejšnje ročice menjalnika) dobili dodaten prostor za pijačo in enoto za brežično polnjenje mobilnega telefona.

Zadnjo klop je mogoče premakniti, spreminjati pa tudi naklon naslonjal. Prostornina prtljažnika je od 488 do 1.386 litrov. Vlečna moč Q3 znaša do 2,1 tone.

Kakšni bodo motorji?

Osnovni motor v ponudbi bo štirivaljni 1,5-litrski bencinski motor TFSI (110 kW), enako zmogljiv je tudi dizelski motor TDI. Ob tem je na voljo še 200-kilovatni priključni hibrid, ki ima baterijo neto kapacitete slabih 20 kWh. Audi obljublja tudi dvolitrski bencinski štirivaljni motor TFSI (195 kW) s štirikolesnim pogonom.

Audi bo Q3 izdeloval v madžarskem Győru in tudi v nemškem Ingolstadtu. Na ceste bodo prvi primerki pripeljali jeseni. V Nemčiji bo Q3 stal od 44 tisoč evrov naprej, priključni hibrid bo dražji za slabih pet tisočakov.

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi