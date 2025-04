Audi potrdil naslednika kultnega modela TT: ta bo električni, znani prvi orisi projekta

Model TT je bil za Audi velikega pomena. Prvič so ga kot koncept pokazali pred 30 leti na avtomobilski razstavi v Frankfurtu. Za Audi je bil TT nesporen vstop v svet vozniško usmerjenih avtomobilov.

Skupno so ga razvili v treh generacijah in ga izdelovali med letoma 1998 in 2023. Skupno so jih izdelali 662 tisoč.

Audi TT ostaja brezčasen primerek športnega kupeja. Foto: Audi

Naslednik TT bo nastal na Volkswagnovi koncernski platformi SSP. Foto: Volkswagen

TT je za Audi pomembna ikona, zato ni presenetljivo, da Nemci načrtujejo njegovo obuditev. Ta pa bo nastala na osnovi električnih pogonov, kjer si bodo v Ingolstadtu pomagali tudi s tehnologijo Porscheja in ameriškega Riviana. Osnova bo nova platforma Scalable Systems Platform (SSP), katere razvoj trenutno vodi Porsche.

Prvi koncept audija TT so pokazali leta 1995 na avtomobilski razstavi v Frankfurtu. Foto: Audi Platforma SSP bo med drugim namenjena tudi novi škodi octavii in volkswagen golfu. Pri nemškem koncernu bodo pri razvoju te platforme tesno sodelovali z ameriškim Rivianom, in sicer na področju programske zasnove.

Novega audija TT je za britanski Autocar potrdil Audijev izvršni direktor Gernot Döllner. Medtem ko pri najbostrejših športnih avtomobilih za dirkališča vidi edino možnost v bencinskih in hibridnih pogonih, je po njegovem mnenju pri športnem avtomobilu za vsak dan prostor za električno prihodnost. Zato je za zdaj taka tudi smer pri razvoju naslednjega TT.

Audi je imel lani težko poslovno leto. Dobiček je padel za 38 odstotkov na 3,9 milijarde evrov. Udarec je bil tudi 1,6 milijarde evrov, kar je bila posledica zaprtja tovarne v Bruslju. Kljub temu pa je razvojna pot v prihodnost usmerjena tudi proti športnim avtomobilom.

Ime TT izvira iz dirk – audi TT je poimenovan po legendarni dirki Isle of Man Tourist Trophy (TT), kjer sta nekoč uspešno tekmovala DKW in NSU, predhodnika Audija.

Prvi koncept leta 1995 – Audi je TT prvič predstavil kot konceptno vozilo leta 1995 na salonu v Frankfurtu. Oblikovanje je bilo tako dobro sprejeto, da je serijska različica ostala skoraj nespremenjena.

Proizvodnja se je začela leta 1998 – prva generacija audija TT (Typ 8N) je bila na voljo kot kupe in kasneje kot roadster.

Prvi dve generaciji so v madžarskem Győru le sestavljali, celotno proizvodnjo pa je Audi Madžarom zaupal s tretjo generacijo.

Dizajn brez zadnjega spojlerja – prvi modeli niso imeli zadnjega spojlerja, kar je povzročilo težave s stabilnostjo pri visokih hitrostih. Kasneje so morali spojler dodati zaradi varnosti.

Notranjost je bila revolucionarna – z aluminijastimi detajli in minimalističnim pristopom je notranjost prvega TT postala vzor številnim drugim avtomobilom.

TT Quattro Sport – leta 2005 je Audi predstavil posebno različico TT Quattro Sport s 240 KM, 75 kilogramov manj mase in dirkaško naravnanimi sedeži.

Druga generacija z več tehnologije – model druge generacije (2006–2014) je prinesel Audi Magnetic Ride – prilagodljivo vzmetenje, ki se je samodejno prilagajalo vožnji.

TT RS – mali športnik z velikim srcem – TT RS, predstavljen leta 2009, je imel petvaljni turbomotor s 340 KM (kasneje še več) in je omogočil pospešek od nič do sto kilometrov na uro v manj kot 4,5 sekunde.

Tretja generacija in digitalni kokpit – TT tretje generacije (od 2014 dalje) je bil eden prvih modelov Audija, ki je dobil Virtual Cockpit, digitalno armaturno ploščo.

Proizvodnja se je končala – leta 2023 je Audi oznanil, da bo model TT ukinil, saj se premika proti električni prihodnosti. Tako se je zaključila skoraj 25-letna zgodovina kultnega modela.

Glavna oblikovalca prve generacije TT sta bila Peter Schreyer in Freeman Thomas. Foto: Audi

Frascella je na čelu Audijevega oblikovanja lani presenetljivo zamenjal Marca Lichteja. Foto: Audi

Novega TT bo oblikoval Massimo Frascella, ki se je Audijevi ekipi pridružil leta 2023. Pred tem je delal pri Jaguar Land Roverju. Frascella naj bi koncept Audijevega šporrnika pokazal že letos na razstavi IAA, kar bi bil prvi njegov večji projekt pri Audiju. Frascella je znan po svojem minimalističnem pristopu k oblikovanju, kar je prvi namig, kakšen bi bil lahko novi TT. Pričakujemo lahko čiste linije, potopne kljuke, morda majhna digitalna stranska ogledala. Za zdaj še ni znano, ali bo novi TT zgolj dvosedi kupe ali pa bo imel več prostora z zasnovo sedežev 2 + 2.

Prve serijske avtomobile s platforme SSP pričakujemo okrog leta 2027, še verjetneje pa proti koncu desetletja. SSP bo omogočala sistemsko moč tudi okrog tisoč "konjev", prav tako pa tudi 800-voltno arhitekturo za hitrejše polnjenje baterije.

Najbližji tekmeci za TT bodo prihajali že iz koncernskih vrst. To bosta električna naslednika 718 caymana in boxsterja. Podoben električni kupe načrtuje tudi Alpine (naslednik modela A110), podobne načrte ima Lotus, kitajski MG pa že ponuja cybersteera. Cenovno bo novi TT cenejši od porschejev, verjetno pa dražji od zadnjega klasičnega TT iz leta 2023.