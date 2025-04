Foto: Audi Audi se je za razvoj namenske platforme in ločene znamke, ki Audi izpiše z velikimi tiskanimi črkami in je na sprednjem delu odpravila tradicionalne štiri Audijeve kroge, povezal s SAIC in v enem avtomobilu združil Audijevo tradicionalno znanje in nove tehnologije s strani kitajskega razvojnega partnerja.

Med evropskimi premijskimi proizvajalci je Audi naredil najbolj drastičen korak proti prilagajanju pričakovanjem kupcev z enega ključnih svetovnih trgov, kjer je zadnja leta tudi Audi (podobno kot Mercedes, BMW, Portsche …) doživel upad zanimanja in donosov.

Novi avtomobil E5 sportback je velik korak stran od tradicionalnih Audijevih avtomobilov tudi iz vidika oblikovanja in celotne zasnove. Letošnja avtomobilska razstava v Šanghaju je tako za Audi ena večjih prelomnic v zgodovini podjetja, ki je na Kitajsko vstopilo že pred 37 leti.

Razvoj med Ingolstadtom in Šanghajem

E5 sportback prihaja z nove platforme ADP (advanced digitised platform), ki sta jo razvila Audi in SAIC. Avtomobil je dolg 4,87 metra, širok je 1,99 metra in ima 2,95 metra medosne razdalje. Tehnično ima avtomobil številne zanimive poudarke.

800-voltna platforma

Sistemska moč vse do 579 kilovatov (776 “konjev”), razpoložljive moči tudi 220, 300 in 425 kilovatov

Pogon na dve ali vsa štiri kolesa

Pospešek do 100 kilometrov na uro v 3,4 sekunde

Kapaciteta baterije do 100 kilovatnih ur

Štirikolesno krmiljenje

Prilagodljivo zračno vzmetenje

Minimalistična notranjost

Digitalna stranska vzvratna ogledala (kamere)

27-palčni zaslon prek cele širine z ločljivostjo 4K

Operacijski sistem AUDI OS

Senzor LiDAR za naprednejše funkcije avtonomne vožnje

AUDI E5 sportback bo na kitajski trh prišel letos poleti, v prihodnjih dveh letih pa načrtujejo še dva dodatna modela.

Audi je poleg tega v Šanghaju pokazal tudi podaljšane različice modelov A5 (daljši za 7,7 cm), A5 sportback, Q5 (daljši za 12,5 cm) in A6 (daljši za 13,2 cm).

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi Foto: Audi