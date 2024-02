Sprememba čez noč: Audi ima novega šefa oblikovanja

Foto: Audi Massimo Frascella je pred enim letom odšel iz družbe Jaguar Land Rover, kjer je med drugim oblikoval avtomobile kot so land rover defender, discovery in range rover. Frascella, ki je pred letom 2011 delal tudi pri znamkah Kia in Ford, je zdaj dobil novo službo pri Audiju.

“Zanašali se bomo na brezčasen in sofisticiran oblikovalski jezik,” je povedal ob prihodu v Ingolstadt. Izpostavil je enostavnost oblikovanja, s katerim Frascella ne želi slediti splošnim avtomobilskim trendom. Novi oblikovalec bo skrbel za zunanjost Audijevih avtomobilov v obdobju, ko znamka čaka na serijo novih električnih avtomobilov in obenem prenavlja modele s klasičnimi motorji.

Lichte ostaja pri Volkswagnovi skupini

Dozdajšnji prvi oblikovalec Marc Lichte se seli na neimenovano pozicijo znotraj Volkswagnovega koncerna. Lichte je pri Audiju skrbel za zunanjost modelov kot so bili audiji R8, A4, A6, Q8 e-tron in e-tron GT.

Frascella je do zdaj delal pri družbi Jaguar Land Rover, kjer je oblikoval tudi zadnjega defenderja. Foto: Gašper Pirman