"Ljubljano smo postavili na evropski zemljevid oblikovanja"

Organizatorji Evropskega oblikovalskega festivala (EDF) – Evropsko oblikovalsko združenje (EDF), Fundacija Brumen in Mednarodni svet za oblikovanje (ICoD) – so uradno odprli enega najpomembnejših oblikovalskih dogodkov v Evropi, ki Ljubljano za nekaj dni postavlja v središče evropske vizualne umetnosti. Med 6. in 8. junijem bodo na festivalu predavali vodilni mednarodni in domači strokovnjaki, hkrati pa bodo podeljene tudi prestižne Evropske oblikovalske nagrade (EDA).

Uradno se je začela 19. edicija Evropskega oblikovalskega festivala, ki bo v Ljubljano privabila oblikovalce, predavatelje in strokovnjake s področja vizualnih komunikacij iz celotne Evrope. Osrednja tema letošnjega festivala Ekscentričnost v fokusu poudarja ustvarjalne prakse in ideje, ki nastajajo zunaj tradicionalnih kulturnih središč. Poleg številnih razstav in delavnic, ki spremljajo festivalski program, bodo podeljene Evropske oblikovalske nagrade (EDA), med finalisti pa so tudi slovenski oblikovalci. Zmagovalci bodo razglašeni v soboto.

Demetrios Fakinos, direktor Evropskih oblikovalskih nagrad, je ob tem poudaril pomen festivala za Ljubljano: "Ko smo leta 2007 začeli z Evropskimi oblikovalskimi nagradami, smo si želeli, da festival vsako leto obišče mesto, katerega ustvarjalna energija si zasluži pozornost Evrope. Letos je ta pozornost namenjena Ljubljani. Tema festivala Ekscentričnost v fokusu potrjuje, da najizvirnejše ideje v Evropi pogosto vzniknejo zunaj središča. Osrednja razstava festivala Ekscentričnost – Oblikovanje izven središča bo to prikazala vizualno, sobotna podelitev nagrad pa bo to proslavila."

Z leve: prejemnik Evropske oblikovalske nagrade 2013 Gregor Žakelj, direktor Evropskih oblikovalskih nagrad Demetrios Fakinos in predsednik uprave Fundacije Brumen Radovan Arnold. Foto: David Fartek

Oblikovalec Gregor Žakelj, ustanovitelj studia Visual Brain Gravity in prejemnik EDA 2013, je izpostavil pomen tovrstnih dogodkov za razvoj oblikovalcev: "Čeprav oblikujem že več kot 25 let, me vsak nov projekt znova postavi pred svežo učno izkušnjo – kar je, vsaj zame, eden najlepših vidikov našega poklica. Prav zato so tudi festivali nujni; pomagajo ohranjati širino in razvoj discipline. V času, ko tehnologija pogosto zasenči pomen kakovostnega oblikovanja, je ključno, da si občasno nastavimo ogledalo. Ne glede na to, kje smo na svoji poti, odprtost, refleksija in stalno učenje ostajajo jedro naše obrti."

Radovan Arnold, predsednik Fundacije Brumen, letošnje soorganizatorke festivala, je poudaril dolgoročno vrednost dogodka: "Za Fundacijo Brumen je soorganizacija Evropskega oblikovalskega festivala in podelitve Evropskih oblikovalskih nagrad predvsem priložnost za oblikovanje platforme, ki presega štiri festivalske dni. Z gostovanjem festivala v Ljubljani postavljamo lokalne ustvarjalce ob bok najboljšim v Evropi, regiji pa dajemo vidnost. Še ena posebnost festivala je tudi enotna vstopnica, ki omogoča obisk razstav, delavnic in predavanj na glavnih prizoriščih po Ljubljani."