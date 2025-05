Dizajn z identiteto: zakaj potrebujemo prostor za slovenske oblikovalce?

Slovensko oblikovanje ima dolgoletno tradicijo, a je v vsakdanjem življenju pogosto spregledano. Predmeti z zgodbo, premišljene rešitve in estetska funkcionalnost so ves čas tu, le redko jih prepoznamo kot del domače ustvarjalnosti. Kaj danes zaznamuje delo slovenskih oblikovalcev, kako razmišljajo mlajše generacije in kako lahko pridejo do izraza? O tem smo se pogovarjali z Matejo Panter, ki stoji za projektom DOSHOP, pop-up trgovino v Centru Rog, ki združuje veje različnih vrst oblikovanja, tako mlajše kot tudi starejše generacije.

Sprehodite se z nami po trgovini Doshop in si oglejte, kaj ponuja ustvarjalnost slovenskih oblikovalcev.

Se med avtorji, ki sodelujejo v pop-up trgovini DOSHOP, kažejo razlike med mlajšo in starejšo generacijo oblikovalcev – tako v pristopu kot v izrazu?

Težko bi generacije primerjali neposredno, saj se med njimi prepletajo različne poti in obdobja oblikovanja, od izdelkov iz leta 1976, ki so danes redizajnirani, do povsem sodobnih pristopov mlajših ustvarjalcev. Starejše generacije so pogosto delovale v podjetjih in se ukvarjale z industrijskim oblikovanjem, danes pa so razmere precej drugačne. Mlajši oblikovalci večinoma delujejo samostojno, pogosto ustvarjajo unikatne kose in se redkeje lotevajo industrijskih projektov.

Mateja Panter Foto: Ana Kovač

Kateri so največji izzivi, s katerimi se slovenski oblikovalci trenutno soočajo, in kako jim lahko projekt, kot je DOSHOP, pri tem pomaga?

Eden največjih izzivov je gotovo nizka prepoznavnost slovenskega oblikovanja. Ne gre za enega samega krivca, temveč za posledico širših sistemskih sprememb in pomanjkanja promocije. Čeprav danes vse pogosteje poudarjamo pomen lokalne hrane, verjamem, da bo kmalu prišel čas tudi za slovensko oblikovanje. Imamo kakovostne avtorje, številni uspešno delujejo tudi v tujini. V času globalizacije in univerzalizacije, ko je moda povsod podobna in so izdelki dostopni na klik, je prav raznolikost tista, ki predstavlja našo prednost. Zato verjamem, da imajo projekti, kot je DOSHOP, pomembno vlogo pri ohranjanju in promociji nacionalne identitete skozi dizajn.

Pop-up trgovina DOSHOP bo v Centru Rog odprta do konca maja. Foto: Ana Kovač

Ali opažate večje zanimanje kupcev za oblikovalske izdelke z zgodbo in poreklom? Kaj jih največkrat prepriča o nakupu?

Trgovina DOSHOP, ki zdaj drugič gostuje v Centru Rog, ponuja izključno izdelke slovenskih oblikovalcev s področja produktnega, modnega in unikatnega oblikovanja ter vizualnih komunikacij. Kupci pogosto že prihajajo z namenom, da podprejo domače ustvarjalce. Nekateri se odločajo na podlagi kakovosti, tudi če so cene višje, drugi pridejo povsem spontano in lahko izberejo nekaj tudi iz nižjega cenovnega razreda. V ponudbi so izdelki za različne okuse in proračune, bistveno pa je, da imajo vsi izdelki avtorsko ozadje in jasno identiteto.

Se že razvijajo ideje o prihodnjih ponovitvah ali nadgradnji projekta DOSHOP? Kakšno prihodnost vidite za tovrstne predstavitve slovenskega dizajna?

Naša želja je, da bi DOSHOP nekoč zaživel v stalnem, večjem prostoru, kjer bi lahko predstavili širši spekter slovenskega oblikovanja, ne le del članov društva, temveč vse, kar kot kreativna skupnost zmoremo. Ključni izziv ostaja financiranje, saj so tovrstni projekti odvisni tudi od podpore države. Če bi prepoznali potencial, ki ga oblikovanje ima, bi lažje gradili celovitejšo zgodbo in slovensko oblikovanje postavili tja, kamor spada, v ospredje domače ustvarjalnosti in identitete.

Foto: Ana Kovač

