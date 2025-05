Pozabite na črno: to je barva, ki vas bo reševala v poletnih dilemah

Poletje je pred vrati in z njim nova barvna paleta, ki bo v sončnih dneh prevladovala na ulicah, plažah in večernih terasah. Čeprav ta letni čas radi povezujemo z živahnimi odtenki, bodo letos še bolj izstopali hladnejši toni.

Ena barva je v modi že desetletja in vsako leto znova dokazuje svojo brezčasnost in eleganco. Temnomodra je odlična za poletne dni, saj jo lahko povežemo z barvo morja in preprosto vključimo v svoje stajlinge.

Ta globok, eleganten odtenek modre v sebi združuje pridih svežine, prefinjenosti in brezčasnega morskega duha. Navdih črpa iz klasične pomorske estetike, zato ni ravno presenetljivo, da se vedno znova vrača na seznam obveznih poletnih kosov. Letos jo bomo nosili na oblekah, lahkotnih lanenih srajcah, krilih, dodatkih in seveda tudi na kopalkah.

Ta barva je izredno vsestranska. Odlično se kombinira z belo, bež, rumeno in tudi rdečo. V poletnih dneh je modra še bolj elegantna kot klasična črna, zato poskrbite, da jo vključite v svojo garderobno omaro.

Za eleganten dnevni videz jo kombinirajte z naravnimi materiali, kot sta lan ali bombaž. Zvečer pa jo povzdignite z zlatim nakitom in sandali z visoko peto.

