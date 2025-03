Škoda elroq – češki mali SUV skriva mnoga lepa presenečenja #foto

Foto: Gregor Pavšič Škoda je avtomobilska znamka, ki je v Evropi v vzponu. To lahko ocenjujemo po zanje odličnem lanskem letu, ko so se v Evropski uniji prebili na četrto mesto skupno in bili v velikoserijskem segmentu celo znamka z največjim donosom iz prodaje avtomobilov. Skupno so jih prodali več kot 760 tisoč (predlani 680 tisoč), s tem pa prehiteli znamki, kot sta Renault in Mercedes. Z globalno 926 tisoč prodanimi avtomobili so zaslužili 2,3 milijarde evrov in večji del tega denarja bodo vložili v nadaljnji razvoj.

Foto: Gregor Pavšič Podobno uspešne so bile številke za Škodo lani tudi v Sloveniji. Na bruto trgu so imeli 11,3-odstotni tržni delež, zgolj pri fizičnih strankah pa je ta presegal 12 odstotkov. Več kot polovico Škodinih avtomobilov so lani kupile fizične stranke in ne podjetja. Fizičnih strank je bilo več kot 3.400, podobno spodbuden pa je bil tudi začetek letošnjega leta.

Foto: Gregor Pavšič

Med Ljubljano in Bledom smo včeraj vozili eno najpomembnejših Škodinih novosti leta. To je električni kompaktni športni terenec elroq, ki prihaja kot mali brat že nekaj let znanega enyaqa. Elroq, ki je od enyaqa krajši za 16 centimetrov, kot prvi model prinaša Škodin nov oblikovalski jezik. Velikih sprememb ni, a te so ravno toliko pomembne, da so očitne. Opazimo jih predvsem ob pogledu na sprednji del vozila, pa tudi na žaromete in zadnje luči.

Elroq je dolg slabih 4,5 metra in se predstavlja kot električna alternativa modelu karoq s klasičnimi pogoni. Na voljo so tri različne kapacitete baterij, in sicer 52, 59 in 77 kilovatnih ur (kWh). Približno dve tretjini kupcev naj bi se odločilo za največjo baterijo, preostala tretjina pa za obe manjši bateriji. Po oceni trgovcev bo letos na slovenske ceste zapeljalo okrog 250 elroqov, kar je sicer še vedno precej manj kot bencinsko gnanih karoqov – teh v povprečju letno v Sloveniji registrirajo okrog 600.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prek Gorenjske smo peljali elroqa z največjo baterijo. Po dobrih sto kilometrih vožnje lahko poročamo o zelo všečnem vozniškem prostoru (volanski obroč bi bil morda lahko nekoliko manjši), dobri ergonomiji in vse boljši podpori za električni pogon elroqa. Ta ima med drugim ročni zagon predgretja baterije in tudi več kot solidno moč polnjenja do 175 kilovatov (najmanjša baterija do 135 kilovatov).

Foto: Gregor Pavšič Glede porabe in dosega bomo končno oceno postavili po daljšem testu, a vendarle – med Ljubljano in Bledom ter nazaj smo dosegli povprečno porabo 19 kWh na sto kilometrov. Temperature pa so bile tudi precej nizke, baterija zjutraj pa še povsem hladna. Na daljši vožnji bo poraba še nekaj nižja, doseg pa realno na avtocesti vsaj okrog 350 kilometrov.



Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je praktičen in s tem sledi zgledu Škode – prostora je zadaj zares veliko, tudi sedi se zelo solidno in udobno. Prtljažnik ima osnovno prostornino 470 litrov, kar je mogoče s podiranjem sedežev povečati do 1.580 litrov.

Zadaj je prav gotovo treba pohvaliti mrežo za hrambo polnilnega kabla in lahko se vprašamo, kako se pred Škodo take rešitve še ni spomnil nihče. S tako mrežo tudi ni več taka težava, da kot vsi električni avtomobili s platforme MEB tudi elroq nima dodatnega sprednjega prtljažnika.

Osnovni elroq bo z vstopnim paketom opreme lahko ostal pod mejo 35 tisoč evrov in bo tako na voljo z najvišjo subvencijo 7.200 evrov. Elroq s srednjo baterijo se bo začel pri 36 tisočakih, tisti z največjo pa pri 41 tisoč evrih. Štirikolesno gnani elroq prihaja čez nekaj mesecev. Škoda sicer nudi kar nekaj dodatne opreme, tako da se bodo z nekaj dodatki te izhodiščne cene še nekoliko povišale.

S finančnimi stimulacijami na ravni bencinskega karoqa

Prodaja električnih avtomobilov bo znamkam v obdobju 2025–2027 seveda v interesu, saj vsaj električni model predstavlja manjše težave pri doseganju zahtevanega povprečnega izpusta CO 2 . Tako je zanimiv dodatni popust 3.500 evrov (resda ob pripadajočem Škodinem financiranju), ki skupaj z manjšo subvencijo 6.500 evrov ceno tudi pri bolje založenem elroqu občutno zniža.

Tako je elroq z največjo baterijo in opremo clever lahko na tak način mogoče dobiti za ceno med 34 in 35 tisoč evri, kar pa je bila do zdaj povprečna cena pri prodaji bencinskega karoqa. Ob danih finančnih stimulacijah (popust trgovcev, subvencija Borzena) je tako električni avtomobil cenovno na ravni svojih primerljivo velikih bencinskih bratov.



Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič