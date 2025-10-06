Vizija Dacie: trimetrski malček za 15 tisočakov, kaj pravite? #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

6. 10. 2025
14.44

Vizija Dacie: trimetrski malček za 15 tisočakov, kaj pravite?

Gregor Pavšič

Dacia hipster

Dacia s konceptom hipster napoveduje ultra kompaktni električni mestni avtomobil prihodnosti.

Dacia je razkrila zanimiv koncept hipster, ki predstavlja njihovo vizijo preprostega in racionalno usmerjenega električnega avtomobila prihodnosti. To je čisto pravi avtomobil, ki pa je dolg le tri metre, širok je 1,55 metra in visok 1,53 metra. Masa koncepta je pod 800 kilogrami. 
Kljub tako kompaktnim dimenzijam ima štiri sedeže. Po zasnovi spominja na že obstoječi hyundai inster, ki pa je več kot pol metra daljši.

Malček za 15 tisočakov?

Hipster bi lahko ciljal na ceno okrog 15 tisoč evrov in lahko še pred prvimi sprejetimi odločitvami v Bruslju predstavlja avtomobil potencialnega novega evropskega mini razreda. Koncept stavi na manj serijske varnostne in asistenčne opreme, ki je v zadnjih letih povprečni avtomobil naredila precej težjega. V zadnjem desetletju je nov avtomobil v povprečju za 15 odstotkov težji, za 43 odstotkov zmogljivejši in ima 63 odstotkov višje stroške proizvodnje.

Podatkov za baterijo v konceptu še niso razkrili.

Dacia hipster | Foto: Dacia Foto: Dacia Dacia hipster | Foto: Dacia Foto: Dacia Dacia hipster | Foto: Dacia Foto: Dacia

