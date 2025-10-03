Renault s petko lovi kitajskega boxa: je razred najmanjših v Sloveniji že nared za elektriko?

Za naziv najbolj priljubljenega majhnega električnega avtomobila v Sloveniji se bosta letos pomerila dongfeng box in renault 5, a oba sta za zdaj v svojih segmentih prodajno (vsaj po registracijah) še v senci bencinsko gnanih bratov.

Avtomobilski segment B je v Evropi letos začel v največji meri sprejemati polno elektrificirane avtomobile. Pomembne novosti na trgu, ki prihajajo tako iz Kitajske kot tudi Evrope, so z razmeroma sprejemljivimi cenami poskrbele za precej povečan delež električnih pogonov.

Kitajski in francoski malček vodita, največja razlika je pri fizičnih kupch

Tako je tudi v Sloveniji, kjer je po devetih mesecih med električnimi majhnimi avtomobili še naprej v vodstvu dongfeng box. Zanj so letos do konca avgusta zbrali 195 registracij, drugi je renault 5 s 157 registracijami - francoski avtomobil je na trgu nekaj mesecev manj kot box in pri Renaultu napovedujejo, da ga bodo do konca leta ujeli.

Pri fizičnih strankah ima box precej večjo prednost pred zasledovalci. Večino vseh registriranih (65 %) namreč predstavljajo prav fizični kupci in ne podjetja, morda celo izvoz v tujino. Renault je za petko dobil 71 fizičnih kupcev, torej manj kot polovico (45 %). Med fizičnimi kupci je petko na realnem trgu prehitela tudi kia EV3. Precej uspešni so s 40 fizičnimi registracijami tudi pri Citroenu z modelom e-C3.

Med najboljše majhne električne avtomobile se uvršča hyundai inster, ki je do konca avgusta zbral 80 registracij. Inster je na trgu šele od aprila. Novinec je tudi kitajski (Stellantisov) leapmotor T03, ki ima tudi že nekaj deset registracij.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: BYD

Bencinsko gnani avtomobili še v ospredju

Oba najmanjša segmenta sta v Sloveniji kljub preboju prvih električnih avtomobilov, kjer torej izstopata predvsem dongfeng box in renault 5 (izkupiček peugeota 208 je predvsem zasluga januarskega enkratnega posla s sistemom Avant2Go), še vedno obarvana pretežno bencinsko.

V najmanjšem segmentu po registracijah vodi hyundai i10 (278 registracij), drugi je električni inster. Med majhnimi avtomobili vodi renault clio, ki je tudi sicer največkrat registriran avtomobil na celotnem trgu. Nekatere znamke v tem segmentu sicer močno povečujejo delež enodnevnih registracij in izvoza vozil v tujino, kar otežuje realen vpogled na elektrifikacijo manjših avtomobilskih segmentov. Iz tega razloga ima Slovenija tudi na evropski ravni na trgu novih avtomobilov enega največjih deležev povsem neelektrificiranih bencinskih pogonov.

Novosti iz Kitajske, Evrope in tudi Koreje ...

Letošnje uspešne prodajne številke boxa in renaulta 5 so napoved novosti, ki na ceste šele prihajajo. Svoja vozila B segmenta pripravlja Volkswagnov koncern, to bosta kmalu ID.polo in škoda epiq, še pomembnejše bodo novosti v najmanjšem segmentu vozil. Nekatere evropske države že prodajajo BYD dolphin surf (v Zagrebu je cena od 19 do 25 tisočakov), med glavne tekmece tega kitajskega vozila pa bo sodil “novomeški” renault twingo. Kdor ima nekaj sreče, lahko predserijskega električnega malčka na dolenjskih cestah že sreča. Med novosti lahko v nekaj letih pričakujemo dacio spring, kio EV2 in zagotovo še kakšen avtomobil.

Cenovna razlika med električnimi vozili obeh najnižjih segmentov znaša okrog pet tisoč evrov. Za tiste malo večje je želene izhodiščna cena okrog 25 tisočakov, medtem ko manjši ciljajo na mejo 20 tisoč evrov. Ob upoštevanju trenutne subvencije ta ceno spusti krepko pod 15 tisoč evrov, tiste bolj realno opremljene različice pa stanejo okrog 16 do 18 tisoč evrov. Subvencija je danes pri maloprodajni ceni za cenovno izenačitev še vedno nujno potrebna, pri postopni elektrifikaciji bencinskih pogonov (blagi, polni hibrid) pa bi se ta razlika nato občutno zmanjšala.