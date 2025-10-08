Dacia je prenovila svoj električni malček spring, ki pa ga v Slovenijo ne bo.

Dacia spring sodi med najcenejše električne avtomobile na trgu. Avtomobil je dočakal prenovo, ki se dotika tudi nekaterih tehničnih izboljšav. Spring je tako dobil dva zmogljivejša elektromotorja z močjo 52 ali 75 kilovatov (prej 33 oziroma 48 kilovatov), kar bo olajšalo vožnjo tudi izven mest.

Spring je dog 3,7 metra in ima 2,42 metra medosne razdalje.

Prvič pri skupini Renault tudi železofosfatna baterija LFP

Spring je dobil železofosfatno baterijo (LFP) in sicer kot prvi avtomobil znotraj Renaultove skupine. Kapaciteta baterije je 24,3 kilovatne ure. Moč polnjenja na hitrih polnilnicah so povečali na 40 kilovatov (prej 30 kilovatov), vgrajeni polnilec za klasične polnilnice z izmeničnim tokom je sedem kilovatni.

Zadaj ima spring še naprej 308-litrski prtljažnik, kar je glede na segment zelo solidno.

Dacia za prenovljeni spring obljublja cene pod 20 tisoč evri, najcenejši stanejo okrog 17 tisočakov. Medtem še neprenovljeni spring prek meje v Avstriji stane vsaj 20 tisočakov.

Springa v Slovenijo vsaj uradno ne bo

V Slovenijo pa avtomobila ne bo, so potrdili pri družbi GA Adriatic, uvozniku znamk Renaultove skupine. Počakali bodo namreč na nov majhen avtomobila tega segmenta - Dacia bo tega začela predvidoma razkrila prihodnje poletje, tako da bo v Slovenijo prišel konec leta 2026 ali v začetku leta 2027. Ta avtomobil si bo gene delil z novim renault twingom.

Foto: Dacia Foto: Dacia