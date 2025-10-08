Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
8. 10. 2025,
6.26

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili dacia spring Dacia

Sreda, 8. 10. 2025, 6.26

55 minut

Dacia spring

Najmanjša dacia: v Slovenijo ga ne bo, na naslednika bo treba čakati še vsaj eno leto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dacia spring | Foto Dacia

Foto: Dacia

Dacia je prenovila svoj električni malček spring, ki pa ga v Slovenijo ne bo.

Dacia spring sodi med najcenejše električne avtomobile na trgu. Avtomobil je dočakal prenovo, ki se dotika tudi nekaterih tehničnih izboljšav. Spring je tako dobil dva zmogljivejša elektromotorja z močjo 52 ali 75 kilovatov (prej 33 oziroma 48 kilovatov), kar bo olajšalo vožnjo tudi izven mest. 

Spring je dog 3,7 metra in ima 2,42 metra medosne razdalje. 

Prvič pri skupini Renault tudi železofosfatna baterija LFP

Spring je dobil železofosfatno baterijo (LFP) in sicer kot prvi avtomobil znotraj Renaultove skupine. Kapaciteta baterije je 24,3 kilovatne ure. Moč polnjenja na hitrih polnilnicah so povečali na 40 kilovatov (prej 30 kilovatov), vgrajeni polnilec za klasične polnilnice z izmeničnim tokom je sedem kilovatni.

Zadaj ima spring še naprej 308-litrski prtljažnik, kar je glede na segment zelo solidno. 

Dacia za prenovljeni spring obljublja cene pod 20 tisoč evri, najcenejši stanejo okrog 17 tisočakov. Medtem še neprenovljeni spring prek meje v Avstriji stane vsaj 20 tisočakov.

Springa v Slovenijo vsaj uradno ne bo

V Slovenijo pa avtomobila ne bo, so potrdili pri družbi GA Adriatic, uvozniku znamk Renaultove skupine. Počakali bodo namreč na nov majhen avtomobila tega segmenta - Dacia bo tega začela predvidoma razkrila prihodnje poletje, tako da bo v Slovenijo prišel konec leta 2026 ali v začetku leta 2027. Ta avtomobil si bo gene delil z novim renault twingom. 

Dacia spring | Foto: Dacia Foto: Dacia Dacia spring | Foto: Dacia Foto: Dacia

električni avtomobili dacia spring Dacia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.