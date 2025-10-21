Audi je registriral svoj konceptni avtomobil in se z njim prikazal na cestah v italijanskih Dolomitih.

Zelo redko se zgodi, da avtomobilski proizvajalec enega svojih konceptov pripravi za registracijo za uporabo v javnem prometu. Še posebej se to ne dogaja takrat, ko koncept neposredno ne predstavlja serijskega avtomobila.

Tak primer je Audijev nedavno razkriti koncept C, ki napoveduje športni avtomobil kot zmes nekdanjih modelov R8 in TT. Pri Audiju so ga vozili po cestah v italijanskih Dolomitih. Za registracijo so morali pridobiti tipsko homologacijo, zanjo pa koncept opremiti z nekaterimi nujnimi elementi – na primer s smerniki, brisalci vetrobranskega stekla, hupo in podobno.

Baterija simulira maso sredinsko postavljenega motorja

O tehničnih podrobnostih koncepta so bili vodilni iz Ingolstadta zelo skrivnostni. Znano je le, da zadnji kolesi poganja en elektromotor in da so baterije nameščene za hrbet obeh potnikov.

Postavitev torej ni v dno vozila, temveč za sedeža in pred zadnjo os – vsaj z vidika razporeditve mase so pri Audiju tako simulirali klasičen avtomobil s sredinsko postavljenim motorjem. Masa koncepta je nekaj več kot 1,6 tone, kar je podobno kot pri audiju R8 V10 spyder.

Glede pogona – koncept zmore hitrost okrog 130 kilometrov na uro, a v serijski izvedbi bo dobil veliko zmogljivejši pogon. Platforma koncepta je izdelana na novo. Audi jo bo delil tudi s Porschejem (električna boxster in cayman).

Po besedah Massima Frascelle, novega glavnega Audijevega oblikovalca, zunanjost 87-odstotno napoveduje tudi videz serijskega Audijevega avtomobila. Tega na cestah pričakujemo leta 2027.

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi