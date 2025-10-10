Po teslo spet raje v Avstrijo? Tudi za Slovence so pocenili model Y, a marsikaj bo drugače.

Kaj prihod nove cenejše različice tesle model Y pomeni za kupce v Sloveniji? Prodajno najuspešnejši električni avtomobil je izgubil nekaj opreme in dobil nižjo ceno, a hkrati poskrbel za še nekatere pomembne premike v Teslini ponudbi. Po več letih bodo za Slovence nove tesle spet mikavne tudi v Avstriji.

Zadnji teden je minil tudi v znamenju Teslinega razkritja nove vstopne (cenejše) različice modela Y. Ta nekoč najbolje prodajani avtomobil v Evropi sicer še vedno kraljuje električnim lestvicam, na svetovnem trgu pa vrhu ni več blizu. Zdaj je Tesla ta model Y prilagodila tudi lokalnim trgom, med temi slovenskemu. Novi cenejši model Y za kupce Tesle prinaša kar nekaj sprememb.

Model Y cenejši za štiri tisočake, toda …

Kot smo pred dnevi pravilno napovedali, bo model Y standard v Sloveniji stal 40 tisoč evrov. Avtomobil je tako upravičen še do subvencije 6.500 evrov. Cena je štiri tisoč evrov nižja kot do zdaj. Toda velika sprememba - Tesla je iz ponudbe umaknila ta do zdaj najdostopnejši model Y, ki je bil ena najbolj racionalnih izbir. Imel je pogon na zadnji kolesi, manjšo baterijo tipa LFP in realen doseg več kot 300 kilometrov.

Zdaj tega avtomobila ni več in nenadoma se je med osnovno ter naslednjo različico modela Y pojavila cenovna luknja, velika kar deset tisoč evrov. Toliko bo namreč stal model Y s pogonom na zadnji kolesi RWD in boljšo (enako kot do zdaj) opremo.

Zanimiv je trenutni podatek, da je osnovni model Y v Avstriji skoraj 2.500 evrov cenejši kot v Sloveniji. Pred leti je bilo podobno in takrat je precej Slovencev teslo kupilo čez mejo.

Tesla je letos v Sloveniji do konca septembra registrirala 453 modelov Y (lani le 315), kar avtomobilu zagotavlja desetodstotni tržni delež med električnimi vozili. Kljub slabšemu začetku leta na električni lestvici prave konkurence nima - tesla model 3 ima 273 registracij, volkswagen ID.4 267 registracij, cupra born 248 registracij, dongfeng box 217 registracij in škoda elroq 206 registracij.

Poraba naj bi bila najnižja do zdaj

Ta avtomobil smo prej, tako vsaj sklepamo po cenah, poznali po oznaki RWD long range. To pomeni pogon na zadnji kolesi, a večjo baterijo tipa NMC. S takim avtomobilom smo se v realnem prometu približali dosegu 500 kilometrov.

Tesla natančnih kapacitet baterij še vedno ne razkriva. Po standardu WLTP ima osnovni model Y zdaj doseg do 534 kilometrov (prej do 500 kilometrov), ob tem pa po standardu WLTP poraba znaša 13,1 kilovatne ure na sto prevoženih kilometrov. To je tako energijsko najučinkovitejši model Y do zdaj. Naslednja različica RWD premium (večja baterija) pa dosega do 622 kilometrov.

Tesla bo za Evropo novo vstopno različico modela Y izdelovala v Berlinu. Pri Tesli so nam potrdili, da prihod cenejšega modela 3 RWR standard v Evropo za zdaj ni v načrtu.

Kaj bo treba sprejeti za štiri tisočake nižjo ceno?

Ker je izginila do zdaj znana različica RWD, je na mestu vprašanje, ali štiri tisoč evrov nižja cena upraviči prehod na cenejši in slabše opremljen avtomobil.

O njegovi kakovosti bomo sicer sodili po prvem testu, a osnovni model Y ima zdaj v notranjosti klasično oblazinjenje, krajšo sredinsko konzolo, slabše ozvočenje, nima več zadnjega zaslona, prav tako ne panoramske strehe. Obdržal je sicer vse ključne povezljivostne funkcije in tudi vmesnik, enako tudi preprostost pri polnjenju in podobno. Eden ključnih adutov modela Y kljub slabši opremi ostaja prostornost - prtljažnika ima osnovno prostornino 835 litrov.

Razlike so opazne tudi pri zunanjosti - osnovni model Y ima le 18-palčna kolesa (naslednja različica 19-palčna), spredaj med žarometoma ni osvetljenega pasu LED, enako zadaj. Preprostejši je tudi videz platišč.

