Xpeng sodi med tehnološko in opremsko naprednejše, a tudi mlajše avtomobilske znamke iz Kitajske. Ustanovili so jo leta 2014, zdaj aktivno širijo prisotnost v Evropi. Xpeng še ni velikoserijska znamka, v Slovenijo pa je vstopila na zanimiv način. Autowallis, ki skrbi za uvoz, za zdaj za prodajo še ni sklenil partnerstev z obstoječimi prodajnimi saloni, kakršna je bila že taktika nekaterih drugih večjih kitajskih proizvajalcev (Dongfeng, Chery Auto, Geely). Prvi stik s potencialnimi kupci so izvedli kar prek večjega trgovskega središča na ljubljanskem Rudniku.

Klasični salon prihodnje leto

Tam smo opazili oba Xpengova modela, ki sta del njihove trenutne zaloge v Sloveniji. Javno prodajno mesto je začasna trgovska rešitev, odprtje klasičnega salona načrtujejo za prihodnje leto.

Xpeng G6 je 4,7 metra dolg električni športni terenec, ki ima dve kapaciteti baterije - 65 kilovatnih ur (LFP) ali 87 kilovatnih ur. Avtomobil prihaja v treh različicah standard, long range in performance, cene pa se gibljejo od slabih 44 tisoč evrov naprej. Cene so primerljive z različicami tesle model Y, ki je najuspešnejši električni avtomobil na trgu. Športni terenec G9 je dolg 4,89 metra, od G6 pa je dražji za okrog 15 tisočakov.

