Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
10. 10. 2025,
6.23

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska električni avtomobili Xpeng

Petek, 10. 10. 2025, 6.23

1 ura, 7 minut

Xpeng

Xpeng svojo pot v Sloveniji začel prek velikega trgovskega središča #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Xpeng Rudnik | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kitajska znamka Xpeng je na slovenski trg vstopila kar prek trgovskega centra.

Xpeng sodi med tehnološko in opremsko naprednejše, a tudi mlajše avtomobilske znamke iz Kitajske. Ustanovili so jo leta 2014, zdaj aktivno širijo prisotnost v Evropi. Xpeng še ni velikoserijska znamka, v Slovenijo pa je vstopila na zanimiv način. Autowallis, ki skrbi za uvoz, za zdaj za prodajo še ni sklenil partnerstev z obstoječimi prodajnimi saloni, kakršna je bila že taktika nekaterih drugih večjih kitajskih proizvajalcev (Dongfeng, Chery Auto, Geely). Prvi stik s potencialnimi kupci so izvedli kar prek večjega trgovskega središča na ljubljanskem Rudniku.

Klasični salon prihodnje leto

Tam smo opazili oba Xpengova modela, ki sta del njihove trenutne zaloge v Sloveniji. Javno prodajno mesto je začasna trgovska rešitev, odprtje klasičnega salona načrtujejo za prihodnje leto. 

Xpeng G6 je 4,7 metra dolg električni športni terenec, ki ima dve kapaciteti baterije - 65 kilovatnih ur (LFP) ali 87 kilovatnih ur. Avtomobil prihaja v treh različicah standard, long range in performance, cene pa se gibljejo od slabih 44 tisoč evrov naprej. Cene so primerljive z različicami tesle model Y, ki je najuspešnejši električni avtomobil na trgu. Športni terenec G9 je dolg 4,89 metra, od G6 pa je dražji za okrog 15 tisočakov.   

Xpeng G6 Magna Steyr
Avtomoto Xpeng in Magna Steyr: začetek proizvodnje kitajskih vozil pri Gradcu #foto

Xpeng Rudnik | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Kitajska električni avtomobili Xpeng
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.