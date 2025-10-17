Leapmotor B10 - Strategija Kitajcev: “Slovencem ponuditi eno ceno, doplačil ni …"

Novi leapmotor B10 je dober primer kitajske strategije prostorsko prešerno odmerjenega električnega športnega terenca, ki ima vsaj okrog 350 kilometrov dosega, in tudi brez upoštevanja subvencije komaj preseže mejo 30 tisočakov.

Leapmotor, ki je del evropskega Stellantisa, vsaj v Sloveniji že lahko prištevamo med uspešnejše in celostno bolj zanimive kitajske znamke. Sodijo med cenovno ugodnejše, kjer je eno glavnih meril prav dobro razmerje med ceno, kakovostjo in preprosto ponudbo. Trenutno so na trgu trije avtomobili, ponudba se bo prihodnje leto podvojila - med novosti sta tudi dva novinca za kompaktni segment B.

Foto: Gregor Pavšič

Tokratna novost je model B10, ki je srednje velik športni terenec z za zdaj izključno električnim pogonom. Naknadno bo podobno kot pri C10 na voljo tudi hibrid s funkcijo podaljševalnika dosega.

Avtomobil je dolg 4,5 metra, širok je 1,8 metra in je zagotovo zanimiv predstavnik enega najbolj natrpanih segmentov na trgu.

Prostornina prtljažnika znaša od 420 do 1.300 litrov, spredaj je tudi dodatni 25-litrski prtljažnik.

Poleg moderno minimalistične oblike in prostornosti v avtomobilu (sploh na zadnji klopi, kar dokazujejo fotografije), je skladno z usmeritvijo večine kitajskih znamk ponudba zelo enostavna.

Pri B10 doplačil ni, saj vso opremo vključuje že osnovna cena slabih 31 tisoč evrov. Del serijske opreme je tudi velika panoramska streha, sistem ogrevanja in hlajenja sprednjih sedežev, praktično vsi omembe vredni asistenčni sistemi (Leapmotor cilja na pet varnostnih zvezdic EuroNCAP), toplotna črpalka in podobno.

Ob upoštevanju subvencij in določenih popustov lahko ta cena pade na nekaj več kot 22 tisočakov, da o možnosti odbitka DDV za podjetja niti ne govorimo.

Leapmotorja ne bo v vsako slovensko vas …

Leapmotor je šele novinec na trgu, prodajno mrežo je z začetnih štirih povečal na pet trgovcev. Bistveno več jih niti ne bo, saj po besedah vodje znamke Petra Horvata Leapmotorja ravno v vsako slovensko vas ne bo.

V nekaj mesecih so uspeli prodati 111 povsem električnih avtomobilov, med katerimi je najuspešnejši mali T03. Ta sodi v najmanjši segment s hyundai insterjem, medtem ko je dongfeng box s štirimi metri dolžine že en razred višje. Kljub statusu novinca na trgu je Leapmotor med električnimi vozili v Sloveniji že pri 2,5 odstotka tržnega deleža, a ponudba je za vodilno Teslo še naprej močno razdrobljena med vse več različnih znamk.

Leapmotor bi lahko prihodnje leto Slovencem prodal okrog 600 avtomobilov

Takšna celostna ponudba avtomobila brez potrebnih doplačil je prav gotovo lahko magnet za kupce in napoveduje trend, ki gre tudi pri uveljavljenih evropskih znamkah, vsaj izven premijskega segmenta, proti poenostavljanju prodajnih cenikov. Za zdaj so napovedi trgovcev sicer dokaj zmerne, saj na mesečni ravni pričakujejo prodajo okrog 15 avtomobilov. Na letni ravni to pomeni od 150 do 180 avtomobilov.

Dober pokazatelj sprejema cenejših kitajskih znamk na trg je velik delež fizičnih kupcev. O tem smo poročali že pri prodaji Dongfenga, enako zdaj velja tudi za Leapmotor. Do zdaj so fizičnim kupcem prodali 80 odstotkov vozil, kar pomeni na primer 73 od 88 registriranih T03.

Tehnično B10 obeta veliko

Ali je lahko prostorsko nadvse dober B10 primeren tudi kot cenejša alternativa bencinsko gnanim športnim terencem, bomo sodili po testu.

Teoretično izhodišče je dobro in to ne le zaradi navedenih dimenzij in cene. Avtomobil poganja 160-kilovatni motor (pogon na zadnja kolesa, kar močno zmanjša obračalni krog v mestu na komaj 10,5 metra), baterija je železofosfatna (LFP) in ima kapaciteto 67 kilovatnih ur (kWh).

Doseg po WLTP znaša do 434 kilometrov, glede na velikost baterije pa v realnem prometu napovedujemo vsaj okrog 350 kilometrov dosega. Moč polnjenja na klasični polnilnici je 11 kilovatov, na hitri DC pa do zelo spodobnih 168 kilovatov. Od 30 do 80 odstotkov se bo baterija napolnila v 20 minutah.

Kitajci rešitelji slabo izkoriščenih tovarn v Evropi

Leapmotor je očitno tudi kitajska znamka, ki bo reševala del evropske in predvsem italijanske avtomobilske industrije. B10 bodo namreč proizvajali v eni izmed slabše izkoriščenih Stellantisovih tovarn v Španiji (Zaragoza), postopno pa naj bi vse v Evropi prisotne avtomobile izdelovali v tukajšnjih tovarnah - izbirali bodo predvsem Stellantisove tovarne v Italiji, ki še posebej trpijo slabo proizvodno izkoriščenost.

