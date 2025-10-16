V živo: Prepelič slavil proti Barceloni, Čančarja ni v kadru Olimpie

Peti krog košarkarske evrolige sta odprla Dubaj in Barcelona. Košarkarji iz Emiratov, ki jih vodi Jurica Golemac, so zmagali s 83:78. Klemen Prepelič je dal v 34 minutah šest točk in imel tri asistence in dva skoka. Milanska Olimpia je brez Josha Neba in Vlatka Čančarja na delu pri Žalgirisu (19.00). Italijanski mediji poročajo, da bi se lahko Čančarjeva epizoda v Milanu kmalu končala. Vse rezultate lahko na Sportalu spremljate v živo.

Evroliga, 5. krog:

Četrtek, 16. oktober

Lani ustanovljeni klub iz Dubaja, ki nastopa v ligi ABA, je uspešno začel svojo zgodbo v evroligi. Na peti tekmi je prišel do tretje zmage, premagal ga enega od velikanov evropske košarke, Barcelono. Na domačem parketu v Emiratih so Klemen Prepelič in soigralci zmagali s 83:78. Slovenski reprezentant je dal šest točk, največ pa Srb Filip Petrušev, 23.

Olimpia razmišlja o prekinitvi pogodbe s Čančarjem?

Vlatko Čančar Foto: Guliverimage Italijanski mediji so pred četrtkovo tekmo poročali, da naj bi Olimpia iz Milana razmišljala o prekinitvi pogodbe z nekdanjim članom Denver Nuggets Vlatkom Čančarjem, ker naj ne bi bili zadovoljni z njegovim doprinosom na začetku sezone. Slovenec je v Milano prispel kot ena največjih okrepitev za novo sezono, zaradi nove vloge je odpovedal tudi sodelovanje v izbrani vrsti, takoj na začetku sezone pa so se vnovič pojavile težave s poškodbami, v prvi vrsti s kolenom, na katerem je že prestal operacijo. V evroligi je tako do zdaj zaigral le na dveh tekmah, pa še to v obrobni vlogi, proti Crveni zvezdi je v prvem krogu igral nekaj več kot pet minut, v drugem krogu proti Partizanu pa nekaj več kot deset minut in ostal precej neviden.

Osemindvajsetletni Primorec za zdaj tako v tekočem delu sezone v evroligi ni zabeležil niti točke, niti skoka, niti podaje, niti ukradene žoge. Kot še poročajo italijanski mediji, naj bi se milanska Olimpia zato že obrnila na trg in v svoje vrste pripeljala člana Valencie Nata Sestino, ob tem pa naj bi bil status Slovenca v Milanu na vse bolj majavih tleh.

Evroliga, 5. krog:

Četrtek, 16. oktober

Petek, 17. oktober

Lestvica: