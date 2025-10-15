Jurica Golemac podaljšal z Dubajem do leta 2028

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
12.51

Osveženo pred

21 minut

Sreda, 15. 10. 2025, 12.51

21 minut

Jurica Golemac | Jurica Golemac ostaja trener košarkarskega kluba Dubaj. | Foto www.alesfevzer.com

Jurica Golemac ostaja trener košarkarskega kluba Dubaj.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski košarkarski trener Jurica Golemac je podaljšal pogodbo z dubajskim košarkarskim klubom do konca sezone 2027/28, je danes sporočil klub iz Združenih arabskih emiratov. Oseminštiridesetletnik je trener Dubaja od leta 2024, lani pa je klub, za katerega igra tudi Klemen Prepelič, popeljal do polfinala lige Aba.

Košarkarji Dubaja letos prvič v zgodovini igrajo v evroligi, v prvih štirih krogih pa so zabeležili dve zmagi in dva poraza.

"Zelo sem hvaležen klubu za zaupanje, ki mi ga je izkazal. Motiviran sem, da z Dubajem še naprej rastem. Tukaj gradimo nekaj posebnega - ekipo, ki tekmuje na najvišji ravni in vsak dan dela naše navijače ponosne," je ob dvoletnem podaljšanju pogodbe za klubsko spletno stran dejal Golemac, tudi nekdanji trener Kopra Primorske in Cedevite Olimpije.

Košarkarje Dubaja v četrtek ob 18. uri na domačem igrišču v petem krogu evrolige čaka Barcelona.

