Košarkarji Ilirije so v nedeljo v Hali Tivoli dosegli svojo prvo zgodovinsko zmago v ligi ABA, potem ko so v dramatičnem zaključku premagali Zadar. Ob začetku novega poglavja na najvišjem regionalnem nivoju je v intervjuju za Sportal spregovoril trener Stipe Modrić, ki je z mlado ekipo zagrizel v velikanski izziv.

"Verjamem, da ne bomo zgolj 'kanta za nabijanje' za naše tekmece," je po lanskem preboju iz druge v elitno ligo ABA ob rajanju zmage nad Cibono dejal trener Ilirije Stipe Modrić, ki z ljubljanskim klubom na začetku novega poglavja v regionalni ligi dokazuje, da klub kljub nižjemu proračunu od tekmecev in ob eni najmlajših zasedb svojo veljavo in tako drži svojo besedo. V nedeljo se je ob zmagi nad Zadrom tako v Ljubljani začelo slavje ob zgodovinski prvi zmagi ekipe v ligi ABA. 46-letni trener je ob boku začetka nove sezone v intervjuju za Sportal spregovoril o svojem moštvu, sodelovanju s Sašo Dončićem, proračunu in tudi dejstvu, da se na obzorju kažejo tudi okrepitve, tako na kadrovskem kot finančnem področju.

Kako ste zadovoljni z vstopom v novo sezono predvsem v ligi ABA, ki je za vas novost? Jasno je, da ste daleč od "kante za nabijanje", če uporabim vaše besede s konca lanske sezone.

Glede na to, kako mlado in precej neizkušeno zasedbo imamo, smo lahko precej zadovoljni. Ritem je povsem drugačen kot lani, ko smo igrali v drugi ligi ABA in smo samo na koncu igrali v takšnem ritmu, v kakršnem smo zdaj že od samega začetka. Preostali klubi imajo večjo rotacijo, in če sem zelo milosten, vsaj malce večji proračun. Smo pa pričakovali, da bodo v naši igri vzponi in padci, tako da bomo videli, kaj bo prineslo nadaljevanje.

Ilirija je v nedeljo ugnala Zadar. Foto: Aleš Fevžer

Ne samo zame, tudi za klub, za vse je ogromna razlika, sami klubi in proračuni klubov v tej ligi so na drugem nivoju. Tu so trije evroligaški klubi, številni drugi, ki igrajo v evropskih tekmovanjih, tudi sistem je drugačen kot prej, a ne bomo jokali. Pomembno je, da trdo delamo in verjamemo v nas same.

Tik pred začetkom sezone ste ostali še brez Jurija Macure, ki je zaradi kroničnih težav s poškodbami sklenil kariero. Kako velik šok je bil to za vas?

Tudi pred dogajanjem z Jurijem smo planirali, da bomo v klub pripeljali še enega visokega igralca, a tudi nekatere druge stvari, v prvi vrsti proračun, nam je to preprečil. Potem se je zgodilo še to z Jurijem, ker enostavno ni več zdržal te bolečine, kar je velika škoda. Zagotovo je bil to za nas velik udarec, a tudi mladi fantje morajo dobiti priložnost in začeti igrati. Večje priložnosti od tega ne bodo dobili, nihče ni čez noč postal igralec in tudi oni bomo morali prehoditi pot, da dobijo izkušnje, upam, da čimprej, a na koncu je to tudi za nas šola. Še vedno smo v pričakovanju kakšne okrepitve in nekaj se dogaja, a bomo o tem govorili, ko oziroma če se bo karkoli spremenilo.

Kar zadeva Jurija, smo vedeli, da prej dve leti ni igral in da se je vračal po poškodbi, a je na videz delovalo, da stvari funkcionirajo, morda pa je tudi Jurij to malce prikrival in mi nismo vedeli, da je v bolečinah. Po vsaki tekmi je potreboval nekaj časa, da je prišel k sebi, a resnično nisem mislil, da bo tako hudo. Enostavno so se stvari stopnjevale do nivoja, da je rekel, da ne more in da je vsega konec. Mi smo mu rekli, da lahko še malce počakamo in vidimo zadeve, a enostavno je sam videl, da vse skupaj nima smisla, ker je po vsaki tekmi potreboval preveč časa za regeneracijo. Na žalost telo ni zdržalo.

Jurij Macura je sklenil svojo košarkarsko pot. Foto: www.alesfevzer.com

Nekajkrat ste že omenili proračun, ki je v primerjavi z večino ekip še vedno veliko nižji. "Želimo biti ekipa, ki ne bo zgolj obstajala, temveč bo konkurirala preostalim ekipam v ligi," je lani dejal vaš športni direktor Saša Dončić. Lani je bilo rečeno, da se bo proračun za novo sezono povečal, ste zadovoljni s storjenim na tem področju?

Iskreno, zaenkrat proračun ni takšen, kot bi si ga sam želel, a v klubu se še vedno trudijo in iščemo nove sponzorje, tudi tu se nekaj kaže, vsi se res trudijo, a ni enostavno. Še vedno upam, da bo šlo vse skupaj še stopničko višje. Pokazali smo, da smo tudi v takšni zasedbi lahko konkurenčni preostalim, to je šele začetek sezone, ki je zelo dolga in tudi sistem je takšen, da bo vse do konca velik boj za vsako zmago, zagotovo pa je naš prvi cilj, da si zagotovimo obstanek v ligi ABA. Sploh ko pomisliš, kakšne proračune imajo ekipe na vrhu, da sploh ne omenjam Partizana in Crvene zvezde, in kakšni "palčki" smo v primerjavi s tem mi, je res neverjetno. Mislim, da liga ABA res še nikoli ni bila močnejša in tudi finančno na takšnem nivoju, kot je letos.

Naša ekipa je res mlada, niti ni, da bi se pretvarjal in iskal izgovore, a na primer na tekmi s Krko mislim, da ni bilo niti enega trenutka, ko ne bi imeli na parketu vsaj enega košarkarja letnika 2007. Vsi so super fantje, vsi si zaslužijo priložnost, tudi ves čas se poudarja, da je treba mladim dati priložnost, a sam iskreno tega v drugih klubih pretirano ne vidim. Tudi sam sem bil košarkar, in če te vržejo v vodo, enostavno skušaš splavati. Zavedam se, da fantje pridobivajo izkušnje in da bodo iz tekme v tekmo boljši.

Saša Dončić in Stipe Modrić. Foto: Aleš Fevžer

Ko sva že omenjala Sašo Dončića. Glede na to, da se poznata že res dolgo, kakšen je vajin odnos v funkcijah trener – športni direktor?

Ravno zdaj je bil v ZDA pri Luki. Saša za klub dela in daje res veliko. Z njim se poznava že 30 let, odlično funkcionirava in komunicirava. Je poseben človek, v dobrem smislu besede. Brez njega klub ne bi bil niti blizu delovanja in stopnje, kjer je danes. Ne samo danes, ampak tudi v preteklosti je storil ogromno, klub je dvignil iz dna. Lani se spomnim, da je ves čas govoril o prihodnosti in o tem, kako bomo naslednje leto igrali v ligi ABA, pa smo se vsi smejali in mu dejali, da pretirava. Včasih ima nore zamislice, a vedno vse z najboljšimi nameni. O njemu res ne morem reči ničesar slabega.

Poleti je z vami pogosto tudi Luka. Kaj to pomeni za fante?

Pomeni jim veliko, s fanti so se res dobro ujeli in zagotovo to za nas in za klub nasploh pomeni ogromno. Kadar je doma, nas pride tudi podpret.

Foto: Aleš Fevžer Če primerjate to ekipo z lansko, je precej spremenjena.

Zagotovo smo si želeli zadržati več fantov iz lanske zasedbe, a fantje so veliko pokazali in normalno je, da postanejo zanimivi na trgu, tako da je razumljivo, da so storili še korak naprej. Njihova cena je zrasla, tujcev tako sploh nismo morali zadržati, tudi nekateri, ki so ostali, imajo zdaj malce višje pogodbe in tudi ta malce višje pomeni za nas veliko. Trudili smo se, a se ni izšlo, že tako mlado lansko ekipo smo zdaj z izjemo Eda Murića še pomladili.

Ekipa kaže še več, kot sem pričakoval, da bo v danem trenutku, verjamem, pa da bo šlo vse skupaj še višje. Ves čas skušam ostati potrpežljiv, kako potrpežljivi pa bodo ljudje na vodilnih položajih v klubu, pa je vprašanje zanje (smeh, op. p.). Imamo slovensko jedro, mlado ekipo, je pa dejstvo, da visokih slovenskih košarkarjev praktično ni, zato nam pogled seže tudi v tujino, a je na koncu vse odvisno od financ.

Omenili ste Eda Murića. Kaj on prispeva vaši ekipi in sistemu?

Edo je moja desna roka na igrišču in v garderobi. Tudi njegov karakter je takšen, da je tega sposoben in mislim, da je on idealen za to. Že lani je v času, ko ni imel kluba, treniral z nami in se res dobro poznamo. Zadovoljen sem z njegovimi predstavami in s tem, kako se obnaša ter na kakšen način je mentor tem fantom. Zagotovo tudi on ni vajen delovanja v takšnem klubu, a se je res dobro vklopil.

Edo Murić je poleti okrepil vrste Ilirije. Foto: Aleš Fevžer

Verjetno pa z mlado ekipo pride tudi do tega, da morate imeti kot trener še večjo mero potrpežljivosti in še večkrat ponavljati eno in isto?

Uf (smeh, op. p.), ja. Fantje poleg naših treningov delajo veliko tudi individualno, da je tega učenja čim več. Dela je veliko, a tudi sam izhajam iz filozofije Zmaga Sagadina, da je treba trdo delati, tudi na ta način skušam pomagati fantom. Od Zmaga sem se naučil, da če nekdo vpije nate, pomeni, da mu ni vseeno, da računa nate, ko se to neha, pa je nekaj narobe.

Je pa rast kluba v zadnjih letih precej organska, nekako greste korak za korakom.

Gremo, a še vedno se vse odvija hitro in nas v kakšnih korakih prehiteva. Organizacijsko klub dela, kar lahko, a preskok je res velik tudi na tem področju.

Zelo glasno in burno je bilo lani ob koncu sezone dogajanje okoli Marka Padjena, ki je bil na izhodnih vratih in pri prestopu Mark Padjen Foto: Guliverimage v ligo NCAA. Kaj se je dogajalo iz vaše perspektive?

Mark je velik talent in poznava se že dolgo, takoj sem vedel, da ima ta fant velik talent in še vedno trdim, da je eden od največjih potencialov, kar jih imamo. A samo talent ni dovolj in preskoki iz kategorije v kategorijo so za vsakega košarkarja ogromni. Verjamem, da tudi njemu ni lahko, je poseben fant in mogoče rabi na trenutke malce več potrpljenja, na koncu pa je pokazal svojo veljavo, ko je prišel tudi v člansko reprezentanco, kar zagotovo ni zanemarljivo. Sem pa ponosen na to, da smo mu tudi mi pomagali do te stopničke in tudi za naprej mora veliko delati, da bo dosegel tisto, za kar verjamem, da je sposoben. Škoda tudi te poškodbe, ki bo vse skupaj malce zavrla. Upam, da se bo še naprej razvijal v pravi smeri.

Je pa tekmovati tako z evropskimi klubi kot ligo NCCA, kar zadeva finančni vidik, verjetno kot tekmovanje z mlini na veter, kajne?

Zagotovo. NCAA je finančno res na visokem nivoju, temu se moramo prilagoditi, delamo enako kot prej, finančno pa niti približno ne moremo parirati temu. Vložki so ogromni, fante razumem, sam bi na njihovem mestu storil enako, lahko se šolaš, igraš košarko, hkrati tudi odlično služiš. Koliko bo to naredilo škode evropski košarki, pa ne vem, niti ne vem, kaj bo s temi fanti, ko bodo končali šolanje in se bodo morda vrnili v Evropo.

Modrić ima ves čas tudi veliko podporo družine. Foto: Aleš Fevžer Glede na to, da se je sezona šele dobro začela, s kakšnimi željami in cilji stopate vanjo? Tudi za vas kot trenerja je to vsaj ena stopnička višje v vaši karieri.

Vsi hočemo storiti korak naprej, fantom vedno na prvem treningu rečem, da hočem igralce, ki nočejo biti tukaj, ker hočemo košarkarje z največjimi ambicijami. Ker če teh ni, potem ne moreš rasti niti kot športnik niti kot človek. Želim si, da imajo željo po velikem napredku in preskoku naprej še v večje klube in boljša tekmovanja. Sam hočem pomagati tem fantom, a tudi sam se vsak dan, vsak trening in vsak trenutek z njimi učim. Velika pomoč je tukaj v pomočniku Bassinu, tudi Ucman dela odlično. Vsi v klubu se trudijo. Je naporno, a vsi vemo, k čemu stremimo. Za vse je velik izziv, tudi sam kot trener uživam v trenutku. Je stresno, a gre.

Tudi spomini na konec lanske sezone so res lepi, ampak so samo in zgolj to – spomini. V športu in tudi nasploh gredo stvari res hitro naprej. Že nekaj dni zatem smo začeli razmišljati o tej sezoni. Tudi zame dejstvo, da smo najmanjši in med najmlajšimi klubi, ni razlog za jok, ampak je velik izziv. Način dela od mojega časa igranja je povsem drugačen od časov, ko sem igral jaz, če bi zdaj trenirali na način, kot smo mi pod Zmagom, potem … (smeh, op. p.). Časi so res drugačni. A imamo ekipo fantov s super karakterji, vsi trdo delajo in verjamem, da se bo tudi naprej to odražalo na parketu, če nam bo le prizaneseno s poškodbami.

