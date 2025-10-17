Vse glasnejše so govorice, da se bo Vlatko Čančar v kratkem poslovil od milanske Olimpie. Slovenski košarkar, ki trenutno zaradi poškodbe ne igra, naj bi se znašel na izhodnih vratih, o njegovem stanju pa je po četrtkovi tekmi evrolige spregovoril trener Ettore Messina.

Milanska Olimpia je v četrtek z 89:78 ugnala Žalgiris in dosegla drugo zmago na peti tekmi v sezoni. Med kandidati za srečanje poleg Josha Neba ni bilo poškodovanega Vlatka Čančarja, o katerem so se v teh dneh razpisali italijanski mediji, ki so poročali, da naj bi v Olimpii iz Milana razmišljali o prekinitvi pogodbe z nekdanjim članom kluba Denver Nuggets, ker naj ne bi bili zadovoljni z njegovim doprinosom na začetku sezone.

Po četrtkovi tekmi je pred sedmo silo stopil trener Ettore Messina, ki neposredno o dogajanju ni spregovoril, je pa spregovoril o stanju Čančarjevega kolena, ki mu povzroča nemalo težav. "Vlatko opravlja preiskave na kolenu, v prihodnjih urah oz. dneh bomo videli, kaj bo to prineslo. Trenutno se z njim ukvarjajo specialisti, tako naša zdravniška služba kot specialisti zunaj Italije. Takoj, ko bomo vedeli kaj več, bomo sporočili," je zatrdil Messina.

Primorec je v evroligi do zdaj zaigral le na dveh tekmah, pa še to v obrobni vlogi, ni se še vpisal med strelce, proti Crveni zvezdi je v prvem krogu igral nekaj več kot pet minut, v drugem krogu proti Partizanu pa nekaj več kot deset minut in ostal precej neviden.

Dodatno olje na ogenj priliva nova okrepitev milanske Olimpie, saj naj bi se v kratkem ekipa okrepila z dozdajšnjim članom Valencie Natom Sestino, ki je v petek tudi uradno sklenil sodelovanje s španskim klubom, tik pred vrati pa naj bi bila naznanitev njegovega prihoda v Italijo.

Preberite še: