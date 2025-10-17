Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
17. 10. 2025,
8.00

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Evroliga Evroliga Olimpia Milano Ettore Messina Vlatko Čančar Vlatko Čančar

Petek, 17. 10. 2025, 8.00

34 minut

Ettore Messina spregovoril o stanju Vlatka Čančarja

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Vlatko Čančar | Kakšna bo prihodnost Vlatka Čančarja? | Foto Guliverimage

Kakšna bo prihodnost Vlatka Čančarja?

Foto: Guliverimage

Vse glasnejše so govorice, da se bo Vlatko Čančar v kratkem poslovil od milanske Olimpie. Slovenski košarkar, ki trenutno zaradi poškodbe ne igra, naj bi se znašel na izhodnih vratih, o njegovem stanju pa je po četrtkovi tekmi evrolige spregovoril trener Ettore Messina.

Milanska Olimpia je v četrtek z 89:78 ugnala Žalgiris in dosegla drugo zmago na peti tekmi v sezoni. Med kandidati za srečanje poleg Josha Neba ni bilo poškodovanega Vlatka Čančarja, o katerem so se v teh dneh razpisali italijanski mediji, ki so poročali, da naj bi v Olimpii iz Milana razmišljali o prekinitvi pogodbe z nekdanjim članom kluba Denver Nuggets, ker naj ne bi bili zadovoljni z njegovim doprinosom na začetku sezone.

Po četrtkovi tekmi je pred sedmo silo stopil trener Ettore Messina, ki neposredno o dogajanju ni spregovoril, je pa spregovoril o stanju Čančarjevega kolena, ki mu povzroča nemalo težav. "Vlatko opravlja preiskave na kolenu, v prihodnjih urah oz. dneh bomo videli, kaj bo to prineslo. Trenutno se z njim ukvarjajo specialisti, tako naša zdravniška služba kot specialisti zunaj Italije. Takoj, ko bomo vedeli kaj več, bomo sporočili," je zatrdil Messina.

Primorec je v evroligi do zdaj zaigral le na dveh tekmah, pa še to v obrobni vlogi, ni se še vpisal med strelce, proti Crveni zvezdi je v prvem krogu igral nekaj več kot pet minut, v drugem krogu proti Partizanu pa nekaj več kot deset minut in ostal precej neviden.

Dodatno olje na ogenj priliva nova okrepitev milanske Olimpie, saj naj bi se v kratkem ekipa okrepila z dozdajšnjim članom Valencie Natom Sestino, ki je v petek tudi uradno sklenil sodelovanje s španskim klubom, tik pred vrati pa naj bi bila naznanitev njegovega prihoda v Italijo.

Preberite še:

Dubai Fenerbahče Klemen prepelič
Sportal Prepelič slavil proti Barceloni, Milano ne računa več na Čančarja?
Valencia evroliga
Sportal Tekmo v Valencii zasenčilo dogajanje pred dvorano
Tyson Carter
Sportal Težave za Crveno zvezdo
Evroliga Evroliga Olimpia Milano Ettore Messina Vlatko Čančar Vlatko Čančar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.