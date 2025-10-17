Državno prvenstvo v reliju se ta konec tedna nadaljuje v Soški dolini. Državni prvak Rok Turk lahko že potrdi naslov, njegov najresnejši izzivalec Mark Škulj tokrat na štart z novim dirkalnikom.

Do zaključka državnega prvenstva v reliju sta še dve prireditvi. Prva že jutri v Soški dolini, kjer bo na sporedu osem hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 78 kilometrov. Na reli je skupno prijavljenih 54 posadk, od tega 43 iz Slovenije.

To bo peta izvedba relija Soška dolina (štiri so bile del državnega prvenstva), ki letos že lahko odloči državno prvenstvo. Tam v skupnem seštevku najbolje kaže Roku Turku (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), ki je letos na petih relijih štirikrat zmagal in bil enkrat tretji. Turk lahko v soboto že potrdi nov naslov državnega prvaka.

Dirkalnik za Marka Škulja in Pio Šumer.

Turkov izzivalec Škulj v Italiji najel novejši dirkalnik

Njegovi tekmeci pa ne stojijo križem rok. Na štart v Kobarid bo nov dirkalnik pripeljal Mark Škulj in sicer škodo fabio RS rally2, s katero bo skupaj s sovoznico Pio Šumer poskušal doseči drugo zmago sezone. Za Škulja je prvotni načrt predvsem preizkus najnovejpeše specificikacije tega dirkalnika. Na zadnjem reliju v Novi Gorici je zelo resno ogrožal zmago Turka, a je nato prebita pnevmatika preprečila dramatičen razplet relija.

Poleg Škulja si dober reli želi Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot). Po nesreči v Železnikih in odstopu v Novi Gorici možnosti za naslov državnega prvaka praktično ni več, zato pa se bo Grossi boril za pozitiven zaključek sezone in končno vsaj tretje mesto v državnem prvenstvu. Grossi ima lepe spomine na Kobarid - predlani je tam potrdil svoj prvi naslov državnega prvaka, lani pa dosegel eno od obeh zmag za državno prvenstvo

Kam na reli v soboto?

V soboto na reliju v Soški dolini štiri različne hitrostne preizkušnje, dve dopoldne in dve popoldne. Organizatorji so nekoliko osvežili traso relija - od lani sta že znani preizkušnji Kolovrat in Gora Rocka na Šentviški gori, delno novi pa preizkušnji Vrsno in Čezsoča. Obe daljši preizkušnji bodo vozili že v soboto dopoldne, ko bo na sporedu 49 od skupno 78 dirkaških kilometrov oziroma skoraj dve tretjini celotnega relija.

Urnik relija:

07:20 - štart relija

08:20 - HP 1 Gora Rocka (14,09 km)

09:18 - HP 2 Kolovrat (10,54 km)

11:42 - HP 3 Gora Rocka (14,09 km)

12:40 - HP 4 Kolovrat (10,54 km)

16:11. -HP 5 Vrsno (7,53 km)

16:56 - HP 6 Čezsoča (7,21 km)

18:46 - HP 7 Vrsno (7,53 km)

19:31 - HP 8 Čezsoča (7,21 km)

20:30 - Cilj relija, Kobarid

Nekateri so v soboto že lahko državni prvaki

Na reliju bo pod drobnogledom razplet Divizije 2, kjer se naslov državnega prvaka nasmiha Martinu Čendaku (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič), njegov glavni izzivalec pa bo tudi tokrat Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj). Naslov državnega prvaka lahko v Diviziji 4 potrdi Mitja Glasenčnik (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik).

Iz vidika razpleta državnega prvenstva bo še najbolj napeto v Diviziji 1, kjer se za končno prvo mesto borita Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek) in Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Gorenc Velkavrh). Po zmagi na zadnjem reliju v Novi Gorici ima Brus za zadnji del sezone boljše izhodišče od Velkavrha.

Po reliju Soška dolina se bo državno prvenstvo novembra zaključilo v Idriji.