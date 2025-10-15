Umrl v električnem vozilu, ker niso mogli odpreti vrat #video

V jugozahodnem kitajskem mestu Chengdu je v gorečem električnem avtomobilu Xiaomi umrl 31-letni moški, potem ko očividci po nesreči niso mogli odpreti avtomobilskih vrat. Moški je bil po navedbah policije pod vplivom alkohola, ko je trčil v drug avtomobil, nato pa je izbruhnil ogenj.

Nesreča s smrtnim izidom, v kateri je bil v ponedeljek udeležen voznik električne limuzine Xiaomi SU7, je ponovno sprožila zaskrbljenost glede električno gnanih kljuk na vratih avtomobilov, potem ko mimoidoči niso mogli odpreti vrat in rešiti voznika, preden je avtomobil zgorel.

Čeprav oblasti niso navedle modela vozila, poročila kitajskih medijev in videoposnetki na platformah nakazujejo, da je bil v nesreči udeležen avtomobil Xiaomi SU7. Posnetki kažejo, da je avtomobil po nesreči zajel ogenj, mimoidoči pa so neuspešno poskušali rešiti voznika.

Voznik, ki so ga identificirali kot 31-letnega moškega s priimkom Deng, je umrl na kraju nesreče.

Incident se je zgodil le nekaj mesecev po smrtni nesreči z električnim vozilom Xiaomi SU7 na kitajski avtocesti, ki je sprožila vprašanja o sistemih pametne vožnje, ki se uporabljajo v novejših vozilih, in varnosti kljuk na vratih električnih vozil.