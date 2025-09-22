Ponedeljek, 22. 9. 2025, 10.01
58 minut
Intervencija v Trebnjem: v celoti zagorel avtomobil, lastnik oškodovan za deset tisočakov
V nedeljo zvečer je v naselju Breza v občini Trebnje zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili s peno. Vozilo je bilo v požaru v celoti uničeno, nastalo je za deset tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.
V nedeljo, malo pred 20. uro zvečer, so bili novomeški policisti obveščeni o požaru na osebnem avtomobilu. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili s peno.
Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je v vozilu znamke Mazda CX3 zagorelo na območju motorja, najverjetneje zaradi napake na električni napeljavi.
Vozilo je zgorelo v celoti, zaradi ognja ni bil nihče poškodovan, so še sporočili s policije. Lastnik vozila je oškodovan za deset tisoč evrov.