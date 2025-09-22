Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
R. K.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
10.01

Trebnje

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 10.01

58 minut

Intervencija v Trebnjem: v celoti zagorel avtomobil, lastnik oškodovan za deset tisočakov

R. K.

goreče vozilo | Foto PGD Trebnje/Facebook

Foto: PGD Trebnje/Facebook

V nedeljo zvečer je v naselju Breza v občini Trebnje zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili s peno. Vozilo je bilo v požaru v celoti uničeno, nastalo je za deset tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V nedeljo, malo pred 20. uro zvečer, so bili novomeški policisti obveščeni o požaru na osebnem avtomobilu. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in požar pogasili s peno.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je v vozilu znamke Mazda CX3 zagorelo na območju motorja, najverjetneje zaradi napake na električni napeljavi.

Vozilo je zgorelo v celoti, zaradi ognja ni bil nihče poškodovan, so še sporočili s policije. Lastnik vozila je oškodovan za deset tisoč evrov.

Trebnje Policijska uprava Novo mesto
