K. M.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
6.58

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 6.58

35 minut

Na območju Ponc umrla 68-letna pohodnica

K. M.

Reševanje Ponce | 68-letni pohodnici je spodrsnilo in je padla v dolino. | Foto Policija

68-letni pohodnici je spodrsnilo in je padla v dolino.

Foto: Policija

V nedeljo je na območju Ponc v občini Kranjska Gora umrla 68-letna pohodnica, državljanka Nemčije.

Pohodnico so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. | Foto: Policija Pohodnico so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. Foto: Policija V nedeljo nekaj čez 15. uro so ekipo za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, prosili za posredovanje v gorski nesreči na območju Ponce v občini Kranjska Gora.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta se 68-letna pohodnica in 73-letni pohodnik, oba državljana Nemčije, zjutraj okoli 10. ure začela vzpenjati po neoznačeni planinski poti Planica Pokljuka mimo planiške letalnice v smeri Ovčje strani in od tam proti Tamarju.

Pohodnica je padla v globino in se hudo poškodovala 

Na delu od Ovčje strani do Tamarja je pot zahtevna, zato ji je, kot navajajo na GRZS, na posameznih delih težko slediti. Pohodnika sta tej poti sledila, dokler ni prečkala večje skalne grape, točno pod Škrbino med Visoko in Srednjo Rateško Ponco, na višini okoli 1.450 metrov. Ker poti nista več videla, sta začela sestopati po tej skalni grapi proti dolini. Grapa je postajala vse ožja in strma in na višini okoli 1.390 metrov je 68-letni pohodnici spodrsnilo, padla je v globino ter se tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla.

Na kraju so posredovali ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika s policistom gorske policijske enote, ki je opravil ogled kraja, in gorski reševalci GRS Rateče. Pohodnico so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo. 

