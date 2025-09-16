Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
16. 9. 2025,
7.17

Kača ugriznila tujega planinca v Dolini Triglavskih jezer

kača | Foto Gorska reševalna služba Bohinj/Facebook

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj/Facebook

V Dolini Triglavskih jezer se je zgodila nesreča, ko je tujega planinca ugriznila strupena kača. Po vsej verjetnosti je šlo za navadnega gada (Vipera berus), saj laškega gada (Vipera aspis) na tem območju ni, modras (Vipera ammodytes) pa velja za najnevarnejšo evropsko kačo, so zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj.

Posledice ugriza so manj hude, kot bi bile ob srečanju z modrasom, a nujna medicinska pomoč je bila vseeno potrebna. Na pomoč so priskočili gorski reševalci, poškodovanega planinca pa je helikopter Slovenske vojske prepeljal v UKC Ljubljana.

Kače v slovenskih hribih še niso v hibernaciji, zato previdnost pri hoji in prijemanju skal ne bo odveč. V primeru ugriza strokovnjaki svetujejo: 

- ostanite čim bolj mirni,
- sterilno oskrbite mesto ugriza,
- imobilizirajte ud in ga namestite v udoben položaj,
- odstranite tesne predmete (prstane, ure …),
- takoj pokličite 112.

Pomembno: strupa nikakor ne izsesavamo in kože ne režemo!
