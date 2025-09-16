Kača ugriznila tujega planinca v Dolini Triglavskih jezer

V Dolini Triglavskih jezer se je zgodila nesreča, ko je tujega planinca ugriznila strupena kača. Po vsej verjetnosti je šlo za navadnega gada (Vipera berus) , saj laškega gada (Vipera aspis) na tem območju ni, modras (Vipera ammodytes) pa velja za najnevarnejšo evropsko kačo, so zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj.

Posledice ugriza so manj hude, kot bi bile ob srečanju z modrasom, a nujna medicinska pomoč je bila vseeno potrebna. Na pomoč so priskočili gorski reševalci, poškodovanega planinca pa je helikopter Slovenske vojske prepeljal v UKC Ljubljana.

Kače v slovenskih hribih še niso v hibernaciji, zato previdnost pri hoji in prijemanju skal ne bo odveč. V primeru ugriza strokovnjaki svetujejo:



- ostanite čim bolj mirni,

- sterilno oskrbite mesto ugriza,

- imobilizirajte ud in ga namestite v udoben položaj,

- odstranite tesne predmete (prstane, ure …),

- takoj pokličite 112.



Pomembno: strupa nikakor ne izsesavamo in kože ne režemo!