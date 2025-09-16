Torek, 16. 9. 2025, 7.17
47 minut
Kača ugriznila tujega planinca v Dolini Triglavskih jezer
V Dolini Triglavskih jezer se je zgodila nesreča, ko je tujega planinca ugriznila strupena kača. Po vsej verjetnosti je šlo za navadnega gada (Vipera berus), saj laškega gada (Vipera aspis) na tem območju ni, modras (Vipera ammodytes) pa velja za najnevarnejšo evropsko kačo, so zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj.
Posledice ugriza so manj hude, kot bi bile ob srečanju z modrasom, a nujna medicinska pomoč je bila vseeno potrebna. Na pomoč so priskočili gorski reševalci, poškodovanega planinca pa je helikopter Slovenske vojske prepeljal v UKC Ljubljana.
- ostanite čim bolj mirni,
- sterilno oskrbite mesto ugriza,
- imobilizirajte ud in ga namestite v udoben položaj,
- odstranite tesne predmete (prstane, ure …),
- takoj pokličite 112.
Pomembno: strupa nikakor ne izsesavamo in kože ne režemo!