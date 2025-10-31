Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
31. 10. 2025,
19.07

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Petek, 31. 10. 2025, 19.07

New York pod vodo, življenje izgubili dve osebi #video

Na. R.

Močno neurje s poplavami, ki je v četrtek zajelo mesto New York, je poplavilo ulice, ceste in podzemno železnico ter zahtevalo dve življenji, poročajo newyorški mediji.

V Brooklynu je umrl 39-letni moški, ki je iz poplavljene kleti skušal rešiti psa, v predelu Manhattna Washington Heights pa 43-letnik, ki ga je v poplavljeni kleti stanovanjskega bloka ubila elektrika.

Potem ko je v osmih minutah padlo pet centimetrov dežja, je voda kot običajno udarila na površje iz preobremenjenega kanalizacijskega sistema in poplavila ulice ter podzemno železnico.

Stara kanalizacija ni zdržala

Mestni komisar za posredovanje v izrednih razmerah Zach Iscol je za televizijo Pix11 povedal, da je močan veter zamašil odtočne sisteme z listjem z dreves, več kot 50 let stara kanalizacijska infrastruktura pa močnega nenadnega naliva ni vzdržala.

Kletna stanovanja v New Yorku niso ustrezno opremljena za varnost pred poplavami in Iscol je napovedal, da bodo v pričakovanju pogostejših podobnih nalivov standarde zbiranja deževnice prilagodili evropskim, je še poročala STA.

