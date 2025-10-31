Na Gorenjskem v hiši eksplodiral plin, 89-letnika so rešili sosedje

Kranjskogorske policiste so v četrtek okoli 9. ure obvestili o eksploziji v eni izmed hiš na območju Rateč. Policisti so ugotovili, da je eksplodiral plin v hiši, v kateri se je v tem času nahajal 89-letni moški.

89-letni moški je v eksplotiji dobil lažje poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo.

"Na kraju so bili prvi sosedje in 89-letnega moškega pospremili iz hiše ter pogasili kavč v kuhinji, ki se je ob eksploziji vžgal. Na objektu je nastala velika premoženjska škoda. Poškodovani so bili tudi bližnji objekti in en avtomobil," so pri Policijski upravi Kranj še zapisali v obvestilu.

Policisti so opravili ogled kraja, vzrok za eksplozijo plina pa še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave.