Na. R.

Petek,
31. 10. 2025,
16.28

1 ura, 7 minut

Na Gorenjskem v hiši eksplodiral plin, 89-letnika so rešili sosedje

Na. R.

slovenska policija, policija, policijsko vozilo | Kriminalisti nadaljujejo s kriminalistično preiskavo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Na kraju so intervenirali tudi gasilci. | Foto Shutterstock

Kriminalisti nadaljujejo s kriminalistično preiskavo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Na kraju so intervenirali tudi gasilci.

Foto: Shutterstock

Kranjskogorske policiste so v četrtek okoli 9. ure obvestili o eksploziji v eni izmed hiš na območju Rateč. Policisti so ugotovili, da je eksplodiral plin v hiši, v kateri se je v tem času nahajal 89-letni moški.

89-letni moški je v eksplotiji dobil lažje poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo.

"Na kraju so bili prvi sosedje in 89-letnega moškega pospremili iz hiše ter pogasili kavč v kuhinji, ki se je ob eksploziji vžgal. Na objektu je nastala velika premoženjska škoda. Poškodovani so bili tudi bližnji objekti in en avtomobil," so pri Policijski upravi Kranj še zapisali v obvestilu. 

Policisti so opravili ogled kraja, vzrok za eksplozijo plina pa še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. 

