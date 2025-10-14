V potoku na območju Mirne našli mrtvega 69-letnika

Novomeške policiste so v nedeljo nekaj pred 9. uro zjutraj obvestili o moškem truplu, ki so ga našli v potoku Zabrščica na območju Mirne, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in ugotovili identiteto pokojnega. Gre za 69-letnega moškega z območja Policijske postaje Trebnje.

Zdravnica je na kraju potrdila smrt, znaki nasilja pa niso bili ugotovljeni, so še zapisali na policiji. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti.

Z ugotovitvami bodo policisti po končani preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.