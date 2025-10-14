Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
14. 10. 2025,
9.59

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Policijska uprava Novo mesto policija

Torek, 14. 10. 2025, 9.59

44 minut

V potoku na območju Mirne našli mrtvega 69-letnika

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Slovenska policija | Foto Mija Debevec Doničar

Foto: Mija Debevec Doničar

Novomeške policiste so v nedeljo nekaj pred 9. uro zjutraj obvestili o moškem truplu, ki so ga našli v potoku Zabrščica na območju Mirne, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in ugotovili identiteto pokojnega. Gre za 69-letnega moškega z območja Policijske postaje Trebnje.

Zdravnica je na kraju potrdila smrt, znaki nasilja pa niso bili ugotovljeni, so še zapisali na policiji. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti.

Z ugotovitvami bodo policisti po končani preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Policija Italija
Novice Blizu Verone v eksploziji ubiti trije karabinjerji
policija
Novice Iskalna akcija policije: ste videli moškega na fotografiji?
Policijska uprava Novo mesto policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.