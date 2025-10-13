Ljubljanski policisti obravnavajo kaznivo dejanje s področja premoženjske kriminalitete. V povezavi s tem iščejo moškega na zgornji fotografiji.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška zaradi razjasnitve okoliščin dejanja zbirajo informacije o moškem na fotografiji.

Če moškega poznate ali imate o njem kakršnekoli informacije, to lahko sporočite na 113 ali pokličete Policijsko postajo Ljubljana Šiška na telefonsko številko (01) 583 37 00.