Ponedeljek, 13. 10. 2025, 11.00
28 minut
Policija išče moškega na fotografiji. Ste ga videli?
Ljubljanski policisti obravnavajo kaznivo dejanje s področja premoženjske kriminalitete. V povezavi s tem iščejo moškega na zgornji fotografiji.
Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška zaradi razjasnitve okoliščin dejanja zbirajo informacije o moškem na fotografiji.
Če moškega poznate ali imate o njem kakršnekoli informacije, to lahko sporočite na 113 ali pokličete Policijsko postajo Ljubljana Šiška na telefonsko številko (01) 583 37 00.