Ponedeljek, 13. 10. 2025, 10.20
55 minut
Nesreča v predoru Trojane, zaprt je prehitevalni pas
Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, voznikom sporočajo s prometno informacijskega centra.
O še eni nesreči poročajo na cesti Vodice–Moste v Vodicah, kjer je v križišču z avtocestnim priključkom oviran promet.
Zastoji v prometu pa so na:
- na štajerski avtocesti Blagovica–Lukovica proti Mariboru, kjer je potovalne zamude deset minut,
- na primorski hitri cesti pred Bertoki proti Srminu in
- na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kjer je zastoj tovornih vozil. Kolona je dolga en kilometer.