Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, voznikom sporočajo s prometno informacijskega centra.

O še eni nesreči poročajo na cesti Vodice–Moste v Vodicah, kjer je v križišču z avtocestnim priključkom oviran promet.

Zastoji v prometu pa so na:

- na štajerski avtocesti Blagovica–Lukovica proti Mariboru, kjer je potovalne zamude deset minut,

- na primorski hitri cesti pred Bertoki proti Srminu in

- na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kjer je zastoj tovornih vozil. Kolona je dolga en kilometer.