Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
10.20

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
prometne informacije prometne informacije predor Trojane štajerska avtocesta štajerska avtocesta nesreča nesreča promet promet

Ponedeljek, 13. 10. 2025, 10.20

55 minut

Nesreča v predoru Trojane, zaprt je prehitevalni pas

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
predor Trojane | Poročil o vzroku nesreče za zdaj ni. | Foto Gregor Pavšič

Poročil o vzroku nesreče za zdaj ni.

Foto: Gregor Pavšič

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, voznikom sporočajo s prometno informacijskega centra.

O še eni nesreči poročajo na cesti Vodice–Moste v Vodicah, kjer je v križišču z avtocestnim priključkom oviran promet.

Zastoji v prometu pa so na: 

- na štajerski avtocesti Blagovica–Lukovica proti Mariboru, kjer je potovalne zamude deset minut,

- na primorski hitri cesti pred Bertoki proti Srminu in

- na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kjer je zastoj tovornih vozil. Kolona je dolga en kilometer.

slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Ste bili priča prometni nesreči v Ljubljani?
Trojane
Novice V predoru Trojane nalet več vozil
prometne informacije prometne informacije predor Trojane štajerska avtocesta štajerska avtocesta nesreča nesreča promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.