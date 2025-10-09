V predoru Trojane nalet več vozil

Na štajerski avtocesti se je v jutranjih urah zgodila prometna nesreča, in sicer nalet več vozil v predoru Trojane, zaradi česar je zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.

Policisti so trenutno na kraju dogodka, kjer potekata ogled kraja nesreče in zbiranje obvestil. Podrobnosti o morebitnih poškodovanih za zdaj še niso znane.

Zaradi nesreče nastajajo krajši zastoji, promet proti Ljubljani pa poteka po enem pasu. Po podatkih Darsa so predvidene tudi kratkotrajne popolne zapore predorov Jasovnik in Ločica v smeri Ljubljane, dokler ne bo vozišče očiščeno.

Voznike opozarjajo na previdnost ter pozivajo, naj upoštevajo navodila prometne signalizacije in vozijo strpno.