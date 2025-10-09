Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Četrtek,
9. 10. 2025,
8.35

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
promet promet nalet vozil nesreča nesreča Trojane predor

Četrtek, 9. 10. 2025, 8.35

1 ura, 6 minut

V predoru Trojane nalet več vozil

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Trojane | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na štajerski avtocesti se je v jutranjih urah zgodila prometna nesreča, in sicer nalet več vozil v predoru Trojane, zaradi česar je zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.

Policisti so trenutno na kraju dogodka, kjer potekata ogled kraja nesreče in zbiranje obvestil. Podrobnosti o morebitnih poškodovanih za zdaj še niso znane.

Zaradi nesreče nastajajo krajši zastoji, promet proti Ljubljani pa poteka po enem pasu. Po podatkih Darsa so predvidene tudi kratkotrajne popolne zapore predorov Jasovnik in Ločica v smeri Ljubljane, dokler ne bo vozišče očiščeno.

Voznike opozarjajo na previdnost ter pozivajo, naj upoštevajo navodila prometne signalizacije in vozijo strpno.

Hrvaška policija
Novice Tragedija na Krku: odšel na pogreb znanke in umrl skoraj na istem mestu
Pierre Latour
Sportal Francoza na pripravah za zadnjo dirko kariere zbil kamion
Zrušitev balkona
Novice Nadzorna kamera posnela grozljiv prizor: balkon padel na ulico v trenutku, ko ... #video

promet promet nalet vozil nesreča nesreča Trojane predor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.