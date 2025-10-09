V sredo se je na otoku Krk zgodila še ena tragična prometna nesreča v zadnjih nekaj dneh. Okoli pol tretje ure sta na državni cesti v bližini odlagališča odpadkov Treskavac trčila motorno kolo in avtobus, pri čemer je voznik motornega kolesa zaradi poškodb umrl. Tragedija je še večja, ker je fant, ki je umrl, ravno odhajal na pogreb 21-letnega dekleta, ki je pred petimi dnevi umrlo skoraj na istem mestu.

V petih dneh ugasnili dve mladi življenji, oba umrla po trčenju z avtobusom

Kot poročajo številni hrvaški mediji, se je sredina prometna nesreča zgodila skoraj na istem mestu, kjer je pred petimi dnevi, v petek zvečer, umrla 21-letna voznica osebnega avtomobila. Tudi ona je umrla po trčenju z avtobusom.

Gre že za drugo smrtno prometno nesrečo na tako imenovani krški magistralni cesti (D102) v manj kot tednu dni. Deponija Treskavac je nekoliko nad mestom Punat.

Voznik motornega kolesa se je peljal na pogreb dekleta

Prometna nesreča pa ima dodatno tragično noto, dodajajo hrvaški mediji. Po neuradnih informacijah Novega lista se je pokojni motorist, ki prav tako prihaja s Krka, ravno peljal na pogreb 21-letnice, ki je umrla v petek. Pogreb je bil predviden ob 15. uri v Jurandvoru.

Policija je na kraju opravila preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine, ki so privedle do hude prometne nesreče, vendar dodatnih informacij še ni objavila.