Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
4. 10. 2025,
19.29

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Krk nesreča nesreča

Sobota, 4. 10. 2025, 19.29

17 minut

Tragedija na Krku: 21-letna voznica umrla v trčenju z avtobusom

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

V Baški na otoku Krku je v petek zvečer prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je življenje izgubila 21-letna Nicol Čačić. Nesreča se je zgodila okoli 20.35 ure.

Po poročanju policije je Nicol vozila avtomobil z reško registracijo. Ob izhodu iz zavoja je izgubila nadzor nad vozilom. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčila v metalno zaščitno ograjo, prešla na nasprotni vozni pas in trčila v avtobus, prav tako registriran v Reki.

Avtobus je vozil 40-letni državljan Nepala, ki je utrpel lahke poškodbe. Kljub hitri intervenciji reševalcev pa mladi voznici ni bilo več pomoči.

Od Nicol so se čustveno poslovili tudi na njeni nekdanji šoli. 

Krk nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.