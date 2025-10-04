Tragedija na Krku: 21-letna voznica umrla v trčenju z avtobusom

V Baški na otoku Krku je v petek zvečer prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je življenje izgubila 21-letna Nicol Čačić. Nesreča se je zgodila okoli 20.35 ure.

Po poročanju policije je Nicol vozila avtomobil z reško registracijo. Ob izhodu iz zavoja je izgubila nadzor nad vozilom. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčila v metalno zaščitno ograjo, prešla na nasprotni vozni pas in trčila v avtobus, prav tako registriran v Reki.

Avtobus je vozil 40-letni državljan Nepala, ki je utrpel lahke poškodbe. Kljub hitri intervenciji reševalcev pa mladi voznici ni bilo več pomoči.

Od Nicol so se čustveno poslovili tudi na njeni nekdanji šoli.



