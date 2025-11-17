Glasba, ki spreminja življenja: Miklavžev koncert že 33 let piše zgodbe upanja

December se v Sloveniji začenja z Miklavžem – in z njim že tri desetletja tudi z glasbo, ki prinaša več kot praznično vzdušje. Dobrodelni Miklavžev koncert, ki ga pripravlja RTV Slovenija v sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana in Rotary distriktom 1912, se letos vrača 3. decembra ob 20.05 na TV SLO 1.

Koncert, ki je postal sinonim za praznično dobrodelnost, bo letos vodila prepoznavna dvojica Ana Maria Mitič in Ciril Horjak. Na odru se bodo zvrstili Raiven, Helena Blagne, Terrafolk, Luka Sešek, Gregor Ravnik ter številni drugi glasbeniki in plesalci. V glasbeno dogajanje bodo vključeni tudi Simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band RTV Slovenija, otroški in mladinski pevski zbor ter plesalci Bolera.

Glasba namesto daril

Posebnost koncerta je, da se vsi sodelujoči umetniki že tradicionalno odpovedo plačilu. Zbrana sredstva so namenjena osnovnošolcem in otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. "Glasba in dobrodelnost imata skupno moč – obe premikata ljudi," pravi urednik oddaje Daniel Celarec, ki obljublja večer "poslušljive glasbe in pristne človečnosti".

Kako pomagati?

Gledalci bodo lahko svoj prispevek oddali s klicem na 01 472 00 11 – na dan koncerta med 20. in 23. uro ter ob ponovitvi 6. decembra med 8. in 11. uro. Do konca leta bo mogoče donirati tudi s SMS-sporočilom MIKLAVZ5 ali MIKLAVZ10 na številko 1919.

1,5 milijona evrov dobrote

Dobrodelni Miklavžev koncert so prvič pripravili leta 1993. V več kot treh desetletjih so zbrali več kot 1,5 milijona evrov in pomagali več kot 4.600 otrokom iz 287 osnovnih šol po vsej Sloveniji.

"Dobrodelnost je izraz odgovornosti in zavedanja, da lahko skupaj spremenimo življenja otrok," poudarja Matej Gostiša, predsednik Rotary kluba Ljubljana.

Ko bo 3. decembra zazvenel prvi ton, bo Miklavž spet prinesel nekaj več kot darila – prinesel bo občutek, da Slovenija zna stopiti skupaj, kadar je to najbolj potrebno.

