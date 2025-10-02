Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
22.34

Osveženo pred

24 minut

Hrvaška prometna nesreča

Četrtek, 2. 10. 2025, 22.34

24 minut

Tragedija na Hrvaškem: avtomobil zapeljal v morje, umrle štiri osebe

Avtor:
R. K.

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V bližini Senja na Hrvaškem se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri so življenje izgubile štiri osebe, poročajo hrvaški mediji.

V prometni nesreči v bližini Senja so umrle štiri osebe, potem ko je njihov avtomobil strmoglavil v morje, je potrdila policijska uprava Ličko-senjske županije.

Nesreča se je zgodila okoli 16.30 ure v naselju Bunica. Na kraj dogodka so bile napotene reševalne službe, med drugim so bili v reševalno akcijo vključeni tudi potapljači hrvaške nacionalne reševalne službe, ki so iz morja potegnili dve ženski in dve moški trupli. 

Policijska preiskava je v teku, trupla pa so prepeljali na Inštitut za sodno medicino na Reki, poročajo hrvaški mediji. 

Hrvaška prometna nesreča
