Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
1. 10. 2025,
18.56

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča

Sreda, 1. 10. 2025, 18.56

0 minut

Tragična nesreča na Goriškem: na delavca se je vsula zemljina in ga pokopala pod seboj

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jašek | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Goriškem se je nekaj minut pred 14. uro zgodila tragična delovna nesreča. Na 37-letnega delavca, ki je izvajal dela pri gradnji kanalizacijskega omrežja v Gradišču nad Prvačino, so se vsuli približno trije kubični metri zemljine, ki ga je pokopala pod seboj. Delavec gradbenega podjetja iz osrednje Slovenije je zaradi hudih poškodb umrl.

Sedemintridesetletni delavec, državljan Bosne in Hercegovine, je bil med delom v približno meter in pol globokem jarku. Zasutemu delavcu sta takoj prišla na pomoč dva druga delavca, ki sta ga poskušala odkopati. Kljub njuni pomoči in oživljanju reševalcev iz novogoriške nujne medicinske pomoči z zdravnico 37-letni moški nesreče ni preživel, je za STA povedal predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica za stike z javnostjo Dean Božnik.

Okoliščine delovne nesreče policija še preiskuje. O dogajanju so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici, prav tako so obvestili tudi gradbeno in delovno inšpekcijo.

Za umrlega delavca je bila odrejena sodna obdukcija, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovil vzrok smrti.

Nagrobna sveča
Novice V tragični nesreči je umrl vidni član podmladka SDS
Eva Moškon
Trendi Slovenska pevka hudo poškodovana v prometni nesreči
Električni skiro. Nesreča.
Novice 45-letni voznik e-skiroja trčil v potopni valj in je v smrtni nevarnosti
nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.