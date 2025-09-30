Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Torek,
30. 9. 2025,
12.54

49 minut

prometna nesreča Eva Moškon

Torek, 30. 9. 2025, 12.54

49 minut

Pevka Eva Moškon hudo poškodovana v prometni nesreči

N. V.

Eva Moškon

Foto: Mediaspeed

Slovenska pevka, ki jo je javnost spoznala ob izidu skladbe Iz pekla do raja, ki jo je posnela z Janom Plestenjakom, je bila udeležena v prometni nesreči, po kateri je prestala dve operaciji, čaka pa jo še tretja. Ob tem sporoča: "Upoštevajmo hitrostne omejitve. Tukaj so, da nas varujejo."

Pevka Eva Moškon je na družbenih omrežjih razkrila, da je pred slabima dvema tednoma doživela prometno nesrečo, v kateri je bila hudo poškodovana.

Na očesni kliniki v Ljubljani je prestala že dve operaciji, prvo takoj po nesreči, ko so se zdravniki borili za njen vid in ji zašili počeno zrklo, v drugi pa so ji pritrdili mrežnico, ki je odstopila. Zdaj čaka na še tretjo operacijo, ki ji bo pomagala pri okrevanju, ob tem pa se je v zapisih na družbenih omrežjih zahvalila zdravstvenemu osebju, ki skrbi zanjo. "Z vašo pomočjo bom še lahko videla barve in letne čase," je zapisala.

Pojasnila je tudi, kako se je zgodila nesreča, v kateri je bil ob njej udeležen tudi njen psiček Jor, s katerim pa je bilo vse v redu. "Ko sem se vračala iz Ljubljane, sem prejela silovit 'poljub' od zadaj na voznem pasu na obvoznici. Tako mi je povedal moj partner po podatkih policije. Trenutno se nesrečnega dogodka še ne spominjam," je zapisala pevka, ki smo jo spoznali v duetu Iz pekla do raja z Janom Plestenjakom, v zadnjih letih pa se je umaknila z odrov in posvetila učenju petja.

Z Janom Plestenjakom je leta 2005 posnela veliko uspešnico Iz pekla do raja. | Foto: Mediaspeed Z Janom Plestenjakom je leta 2005 posnela veliko uspešnico Iz pekla do raja. Foto: Mediaspeed

"Hvaležna sem, ker sem živa. Hvaležna sem, ker ni smrtnih žrtev. Hvaležna sem, ker nisem povzročila prometne nesreče," je zapisala in ob tem vsem, ki jo spremljajo, na srce položila še: "Prosim, upoštevajmo hitrostne omejitve. Tukaj so, da nas varujejo."

